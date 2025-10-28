女大生出遊飲醉遭性侵！男同學承認︰上下其手　賠咁多錢免入獄

和朋友相伴的旅行理應開心，卻演變成性侵案件。台灣數名男女大學生相約到台中外遊，其中1名男大生趁女同學醉到不省人事之際，進行性侵行為，事後承認「上下其手」捱告。男被告一度「乘機性交」罪成，卻不服上訴，法官考慮到男被告承認猥褻行為，並向受害人賠償80萬新台幣（約20萬港元），法官改判被告「乘機猥褻」罪名成立，判處有期徒刑1年，但緩刑3年，而且需要接受保護管束，被告另外要向公庫支付20萬新台幣（約5萬港元）。



男大生承認「當下會對你上下其手的」，隔着褲子進行猥褻行為。（AI生成圖片）

受害人受到酒精影響

台媒於10月報道，案發2025年4月7日，數名大學同學前往台中旅遊，其中1名女大生原本單獨入住旅館1間房間，但另1名男同學聲稱遭同房男同學影響睡眠，得到其同意下，改為和她同住。翌日凌晨眾人在房內飲酒後，受害人開始受到酒精影響，決定先去洗澡，該名男大生留在房內，其他同學則返回自己房間休息。

男大生︰對你上下其手

但女大生仍有醉意倒臥床上，男同學爬上床從後方將她抱住，伸手進入對方衣服內逞慾。受害人等到酒醒後懷疑遭到猥褻，於是向男大生傳送「跟我坦承你做了什麽」、「跟我道歉」等訊息，男大生回覆「我其實不知道為什麽當下會對你上下其手的」，受害人詢問「有摸到下面嗎？」，男大生回覆「隔着褲子」，受害人聞訊向警方報案。

受害人遭到猥褻。（AI生成圖片）

一度乘機性交罪名成立

案件進行一審，男被告一度「乘機性交」罪名成立，但他不服上訴，案件在台中高分院二審，被告聲稱當時原意只是將她拉起床吹頭髮，過程中懷疑肢體接觸頻繁，自己飲酒後，理智同受影響，行為失當包括未能第一時間道歉，他承認的確有猥褻行為，但否認有乘機性交意圖，被告更形容原告「像什麽事都沒有發生一樣」，所以都不敢主動提及，事後感到愧疚。

受害人口供前後不一

至於受害人最初表示對事件記憶模糊，當時失去意識，不能確定過程細節，但案發5個月後，她才改稱男大生當時有進一步性侵行為。

法官改判乘機猥褻罪成 緩刑3年

法官認為，受害人說法前後不一，而且缺乏其他證據，只能確認被告隔住褲子進行猥褻，改判被告「乘機猥褻」罪名成立，撤銷一審裁決。法官考慮到被告年輕和無前科，並和受害人達成和解，賠償80萬新台幣（約20萬港元），明顯表現出悔意。法官判處被告有期徒刑1年，緩刑3年，其間接受保護管束。緩刑期間，被告不得接近女方住所、學校及工作場所100米箱圍內，同時向公庫支付20萬新台幣（約5萬港元），案件仍可上訴。

（綜合）