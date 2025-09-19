兒童福利官猥褻未成年少女捱告！拒認罪申保釋︰單親爸要照顧女兒

馬來西亞發生懷疑涉及公務員的性侵兒童案。1名40歲社會福利局助理官員兼單親爸爸，在工作時不但沒有保護未成年少女，反而多次猥褻少女，因而被控9項罪名。男被告在庭上表示不認罪，又以需要照顧女兒為由，獲准保釋候審。



未成年的受害人遭被告多次猥褻。（AI生成圖片）

案發時擔任社會福利局助理官員

馬來西亞媒體於今年9月報道，40歲被告莫哈末扎米爾來自怡保，案發時擔任社會福利局助理官員，他被指2024年11月7日至12月初，在玻州1間兒童院分別向1名未成年少女做出多種肢體性侵行為，包括親吻摸胸。

被控9項罪名

案件在加央地方法庭進行審理，在「2007年兒童性侵罪行法令」第14(a)條文下，莫哈末扎米爾面對9項罪名，首條罪名指控被告2024年11月7日晚上8時30分，在上址社會福利助理辦公室旁的樓梯親吻少女臉頰。第2至第5項控罪指出，被告從2024年11月17日及30日晚上8時30分至9時30分，在上址做出猥褻行為，包括親吻少女臉頰和嘴唇。其餘控罪則指被告2024年12月初晚上8時30分至9時之間，在辦公室鄰房內進行猥褻行為，一旦罪成，被告可被判入獄不超過20年和打藤。

被告需要交出1.5萬令吉（約2.7萬港元）保釋金。（AI生成圖片）

交出1.5萬令吉保釋金

被告不認罪，而且申請保釋，主控官要求被告交出3萬令吉（約5.4萬港元）保釋金，但辯方律師表示，被告是單親爸爸，需要照顧1名女兒，而且他身為公務員，沒有潛逃的可能性，所以要求減少保釋金。法官其後將保釋金金額減至1.5萬令吉（約2.7萬港元），案件10月過堂，被告每月1日要前往鄰近警署報到，同時不可接觸案中少女。

（中國報）