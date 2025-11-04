出軌妻曾進行「多人運動」終懷孕！綠帽男崩潰提告　1原因遭駁回

婚後仍然出席「多人運動」已經過份，因而懷孕就更加難以原諒。台灣桃園1對夫妻結婚13年，人夫2年前驚悉妻子婚後多次在網上約炮，不但和男網友相約裸聊和傳送不雅訊息，甚至和陌生男大學生進行「多人運動」，最終妻子懷孕並離婚收場。綠帽男要求2人賠償150萬新台幣（約38萬港元），但法官發現原告早已和對方達成和解，而且領取了賠償金，所以駁回其提告。



吳女婚後多次在網上約炮，不但和男網友相約裸聊和傳送不雅訊息，甚至和陌生男大學生進行「多人運動」，最終懷孕。（AI生成圖片）

經常和男網友單獨過夜 進行「多人運動」

台媒於今年0月報道，楊姓男子指出，他與吳姓女子於2012年結婚，但吳女婚後多次相約男網友單獨過夜發生性行為，由2023年2月至3月期間，多次和網友單獨約會、進行裸體視訊，以及傳送曖昧不雅訊息。直至同年3月10日，吳女更相約暱稱「Cheng」的男大生進行「多人運動」，最終導致懷孕。楊男認定2人行為嚴重侵害其配偶權，向2人索償100萬新台幣（約25萬港元），並向吳女單獨索償50萬新台幣（約13萬港元）。

綠帽男曾承諾不會提告

案件在桃園地院民事庭進行審理，吳女強調事後誠心道歉，並將桃園1個單位一半業權過戶給楊男，希望能維持婚姻，楊男當時承諾不會提告，雙方隨後簽署「不離婚協議」達成和解，2人共同生活經營婚姻1年多，直到2024年9月，雙方同意離婚。

由於楊男曾經和吳女及姦夫達成和解，所以法官認為不得再就相同事件提出訴訟，於是駁回原告提告。（AI生成圖片）

姦夫曾經賠償36萬新台幣

另外，楊男亦曾和姦夫達成和解，姦夫於2023年4月6日簽署協議，將36萬新台幣（約9萬港元）匯至楊男帳戶。

法官駁回原告提告

法官認為，依民法規定，和解契約一旦成立，雙方不得再就相同事件提出訴訟，今次案件中，雙方達成和解和完成賠償，原告不得再請求損害賠償，於是駁回原告提告，案件仍可上訴。

（綜合）