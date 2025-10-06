電動單車突爆炸！組屋大火男子被困2樓全身燒傷　愛貓慘葬身火海

為電動單車充車一定要注意安全！新加坡有組屋單位發生大火，多名鄰居聽到事發單位傳出爆炸聲，火舌甚至從窗戶冒出，單位內的男子疑被困在二樓，不停呼叫鄰居疏散。



消防接報到場將大火撲熄，單位1樓燒到漆黑一片，消防員抬出1部燒剩車架的電動單車，並將1名男子救出送院治療。鄰居透露，涉事男子送院時清醒，但身體30％至40%燒傷，可惜其愛貓未能逃過一劫慘死。新加坡民防部隊指，初步調查起火源頭為單位內1部電動單車。



消防從現場抬出電動單車，燒到只剩車架及部份組件。 （網上圖片）

新加坡傳媒報道，事發於波東巴西，涉事的單位是1個公寓式2層組屋，10月1日單位突然起火，火勢迅速吞沒1樓的客廳，單位燒得漆黑一片。現場消息指，客廳火勢猛烈，窗戶都有火舌冒出，濃煙不停冒出，有男子在2樓叫鄰居疏散。

鄰居聞爆炸聲即疏散

鄰居指事發時聽到一聲巨響，附近有單位起火，另有鄰居稱聽到的是爆炸聲，見到濃煙後馬上帶家人疏散，當時涉事單位的2樓有人求救，相信被樓下的火勢困在災場內，有人嘗試用水喉救火並報警。火災後，救援人員從單位內移出1部被焚毀的電動單車，已被燒到剩下車架。

單位內的電動單車爆炸起火，1樓客廳變火海。（網上圖片）

初步調查客廳電動單車起火

新加坡民防部表示，當日下午近3時接到報案，消防到場撲熄並從單位內救出1名男子，送往新加坡中央醫院。初步調查顯示，火災應源於單位客廳的電動單車，提醒公眾切勿購買非原裝電池，也不要長時候或通宵充電。

男住戶燒傷送院 愛貓慘死

有聲稱是受傷男子朋友的人告訴當地傳媒，涉事男子被消防員救出時仍清醒，身體30％至40％燒傷，正在醫院接受治療，但其愛貓未能倖免，貓屍被救援人員抬出單位外。也有鄰居爆料，其實涉事單位內有超過1輛電動單車，她曾勸事主不要將單車停放在單位內。

（綜合）