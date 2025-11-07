屯馬綫車廂座位遺疑女性內褲！顏色受關注　港鐵列明失物這樣處理

離開公共交通工具時，請記得帶走自己個人物品。網上瘋傳1張照片，可見屯馬綫列車車廂1張長櫈上，有1條疑似女性內褲，冷清清地留在座位上，目擊者拍照後放上網，笑問：「邊個喺西鐵留低咗？」。有人更留意到內褲顏色，形容是「經典顏色」、「阿婆底（褲）」。



屯馬綫列車車廂1張長櫈上有1條疑似女性內褲，呈淺粉色。（facebook群組「馬路的事討論區」圖片）

網民笑言︰拎去客務中心囉

大量網民在帖文笑言「拎去客務中心囉,，你咁八卦做咩呢？」、「係咪唔覺意漏咗咋？」、「不要大驚少怪，網上訂購的，地鐵交收吧」、「經典顏色」。

港鐵失物認領規定是什麼？

根據《香港鐵路附例》第41條，失物「如屬容易毀消、有害或厭惡性的物品或物件，在歸港鐵公司管有後可由港鐵公司在切實可行的範圍內盡快以出售或其認為合適的其他方式處置」，而且只會保留1個月，「在期限屆滿後，如無人認領，該等失物即當作成為港鐵公司的財產，不受一切其他權利及產權負擔的影響，港鐵公司即可以出售或其認為合適的其他方式處置」。

港鐵只會保留失物1個月。（資料圖片）

出售或處置失物6個月內 擁有人獲淨收益

出售或處置該失物後的6個月內，「如原擁有人或先前對該物品有實益擁有權的人能證明而使港鐵公司信納其擁有權，他在向港鐵公司作出港鐵公司所合理要求的保留彌償後，須獲發還在扣除港鐵公司出售或處置該失物所招致或附帶的一切開支後的出售所得收益(如有的話)」。

（facebook群組「馬路的事討論區」）