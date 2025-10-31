東鐵大媽運田雞返內地？目擊港男：佢喺羅湖落車　網民猜另有原因

在香港買田雞再運送回內地？有港男日前在社交平台發文，指搭乘東鐵線時目睹有大媽手持1大袋田雞，之後對方「同我一齊喺羅湖落車」，故相信對方是在港購買田雞，然後再乘車運送返內地。帖文引來網民熱議，「生嘢應該唔畀過關」、「似去放生」，又笑稱「田雞：『喺大陸運我落嚟，而家又運返我上去，畀我抖下得唔得』」、「人哋話田雞過河， 而家田雞過深圳？」



有港男搭乘港鐵東鐵線，目擊1名大媽疑似想將田雞運返內地。（「threads＠careytong」圖片）

東鐵大媽運田雞出境？ 目擊港男：無奇不有

「無奇不有」，有港男在threads帳號「careytong」上傳1張照片，驚訝表示「已經進化到喺香港火車運田雞返大陸」。從相中可見，有大媽蹲坐在港鐵車廂地面，她手持1袋以透明膠袋盛載的田雞，目測裏頭至少有4隻田雞，膠袋內有疑似血水，未能肯定田雞是否仍有生命。樓主之後表示，他目擊大媽「同我一齊喺羅湖落車」，故猜測對方是將田雞運送至內地。

未經煮熟的肉類或家禽不能帶出境 網民估另有企圖

帖文引來網民討論，認為未經煮熟的肉類或家禽理應不能攜帶出境，「無可能，死咗有血都唔俾過關啦」、「生嘢應該唔畀過關」、「唔會啩，大陸無理由唔平過香港」，因此估計「似去放生」。另有留言覺得畫面令人嘔心，「好核突」、「有無興趣打碼」。

網民笑：以為佢要喺度擺檔

另有留言笑稱「田雞：『喺大陸運我落嚟，宜家又運返我上去，畀我抖下得唔得』」、「人哋話田雞過河， 而家田雞過深圳？」、「如果倒佢哋出嚟，成車客嚇到黐咗線」、「唔知以為佢要喺度擺檔」。

（threads＠careytong）