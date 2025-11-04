分居洋漢戀別家菲傭！按要求性侵11歲女兒兼拍片　變態情侶遭重判

新加坡發生獸父性侵親生女兒案件。1名洋漢和妻子分居後，跟在其他僱主住所打工的菲傭交往，他們經常互傳露骨簡訊，內容包括亂倫和人獸交，菲傭慫恿男友猥褻和性侵其11歲親生女兒，甚至要求他拍下影片，洋漢竟然照做。獸行曝光後，男女被告認罪，分別被判囚24年和22年。



男女被告互傳露骨短訊，內容包括亂倫和人獸交。（AI生成圖片）

女被告案發時擔任女傭

當地媒體於今年10月報道，2名被告分別是54歲洋漢，以及33歲菲律賓籍女子茜拉（譯音），女被告案發時在新加坡某家庭擔任女傭，但並非在男被告家中打工，而遭父親性侵的受害人現年11歲。

互傳露骨短訊 提及亂倫和人獸交

男被告和妻子於2019年分居，其女兒平日和母親同住，周末才到被告住所過夜，一直都相安無事。直到2022年初，男被告在Tinder認識茜拉，他們隨即開始交往，男被告將女兒介紹給茜拉認識，同時指示女兒要向保密。

男女被告除了經常性交外，更會互傳露骨短訊，例如討論2人日後若有孩子，就可以亂倫，又或者飼養寵物犬人獸交等。

受害人慘遭父親性侵。（AI生成圖片）

要求男友拍攝女兒握住其下體照片

最初只是天馬行空地聊天，但有人開始「認真」地想將變態想法付諸實行。到了2023年3月17日晚上7時許，男被告女兒上門過夜，茜拉傳送簡訊，要求男友拍攝1張女兒握住其下體照片，然後轉發給她。

獸父性侵女兒 拍片傳送給女友

為了讓女兒就範，男被告用打賭方式進行誘騙，受害人為了贏錢，於是握住父親下體，甚至為父親自慰。受害人更被騙得為父親口交，最後遭到性侵。男被告將犯罪過程的照片和影片轉發給女友，茜拉繼續慫恿男友猥褻女兒，甚至會因為影片未能拍到受害人臉部，要求男友重拍。男被告事後要求女兒保密，否則他們會惹上大麻煩。

涉案情侶最終被捕。（AI生成圖片）

受害人揭發獸行

但受害人事後在學校上性教育課時，驚覺父親犯下的獸行，雖然她當時感到困惑，但仍記得父親要求保密，所以她一度啞忍。直到2個月後、即是同年5月4日，她才將事件告知老師，老師聞言大驚報警，受害人被送到醫院接受檢查。

女被告未能及時滅證

警方通知男被告前來醫院，男被告懷疑東窗事發，向女友表示暫時切勿聯絡，一旦當晚7時仍未收到其簡訊，就代表已經出事，女友必須刪除2人的簡訊內容，務求銷毀證據。男被告果然在醫院被捕，但茜拉未能及時滅證，警方從其手機找到男被告傳送的43張案中照片和20條涉案影片。

男被告接受調查期間，辯稱不記得事發經過，聲稱自己罹患失智症和阿茲海默症，頭部受傷，案發時可能「酒醉失控」。

法官分別判處男女被告入獄24年和22年。（AI生成圖片）

受害人︰感覺自己不再屬於這個世界

受害人接受心理評估，覺得傷心憤怒，經常失眠發惡夢，甚至有自殺傾向，會用刮鬍刀片自殘，她對成年男性產生恐懼，無法相信其他人，受害人形容「沒想到我在這全世界最信任的人會對我撒謊，讓我感覺自己不再屬於這個世界」，只能自行處理不安情緒。

男女被告入獄24年和22年

男被告面對16項罪名，包括性侵、強姦、抵觸《兒童與青少年法令》和妨礙司法公正，女被告面對14項罪名，包括教唆他人猥褻、性侵和強姦。為了保護受害者，法官下令媒體不得報道任何會洩漏被告女兒身份的資料，包括被告名字。男女被告10月27日認罪，分別被判入獄24年和22年。

