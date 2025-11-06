用打火機燒蟻變燒屋！男租客不慎燒毀房東5間套房　判刑曝光

屋內有昆蟲的確令人煩厭，但不宜用火驅趕，以免引發火災。台中1名男子發現其租住的套房內有螞蟻，於是用打火機打算燒蟻，卻不慎誤燒廁紙和垃圾，火勢頓時一發不可收拾。男租客和其他房客嚇到急逃，最終造成5間房間被燒毀。男租客事後捱告，在庭上承認「失火」罪名，法官判處拘役40天，但可易科罰金。



賴男見到電腦枱上有螞蟻，竟然用打火機打算燒蟻。（AI生成圖片）

用打火機打算燒蟻

台媒於今年10月報道，案發2025年4月3日傍晚6時許，59歲賴姓男租客身處套房內，見到電腦枱上有螞蟻，竟然用打火機打算燒蟻，惟打火機不慎跌在地板，誤燒電腦枱和地上廁紙，賴男見狀想用衣服蓋住起火的廁紙，但廁紙飛到一旁，燒着1包垃圾及1包衛生紙，結果火勢加劇。

火勢迅速蔓延 幸無人受傷

火勢迅速蔓延，除了賴男承租的303室之外，301、302、305、307、308室，以及3樓的公共走道、雜物室周邊、公共浴廁和晾衫區同遭波及，室內裝修、天花板及家具均被焚毀，所有人及時逃生，無人受傷，消防將火撲熄。

5間套房全數被燒毀。（AI生成圖片）

男租客被判拘役40天 可易科罰金

王姓房東事後表示，該處3樓本身間隔成10間套房出租，火勢主要集中在3樓，總共5間套房全數被燒毀，賴男接受調查時承認過失，隨即被控。案件在台中地院審理，賴男承認未有注意用火安全，最終釀成火災，導致房東及其他房客財物受損，但法官考慮到被告認罪，並和部份房客達成和解及承諾賠償，裁定「失火」罪名成立，判處拘役40天，但可易科罰金4萬新台幣（約1萬港元），案件仍可上訴。

（綜合）