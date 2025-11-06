的士車資找續爆罵戰　乘客爆粗狂鬧司機後續曝光　網民：難斷對錯

看行車記錄儀（車cam）找續當刻畫面最實際！網上流傳的士司機與乘客罵戰影片，雙方就車資找續問題爭執，司機最終有找回1元，惟乘客不滿司機態度差劣，下車後報警及拍片不斷爆粗怒罵司機「我叫你找錢你話我乜X嘢？你找錢唔X係應該呀？」，最終雙雙到警署錄口供。



不少網民留言指出，單看影片沒有前傳難定奪對錯，「誰對誰錯難判斷，不過其實睇條片，邊個粗口多啲呢？」、「但我剩係聽到影人嗰個不停講粗口，都係唔好跟車太貼」、「車廂有攝影機的，雙方不用爭吵，等差人」，有網民則說「幾銀嘢，嘈到咁，香港人係咪真係窮到咁呀！」。



網上流傳的士司機與乘客發生罵戰影片。（fb群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

有網民於facebook群組「車cam L（香港群組）」發文發片指出，「唔想找返錢畀乘客？仲聲大夾惡返乘客？咁都得？備註：事主已報警，雙方差館落口供，咁呢單嘢……」。

的士車資找續爆罵戰

樓主轉載1段約2分半鐘影片，見到1輛的士停泊在路邊，乘客一直對着下了車的司機拍攝，起初約半分鐘，兩人均未有說話，直至司機從車頭繞到車尾，走近乘客後開啟了罵戰。

司機指「超，你影嚟做咩啫」，乘客問「好X驚上鏡呀你而家？兇X我呀嘛」。（fb群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

乘客怒罵「我使X驚你呀？X你老X，我要你找錢天公地道啦，你老X兇X我？」。（fb群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

乘客不滿司機態度差劣

司機指「超，你影嚟做咩啫」，乘客問「好X驚上鏡呀你而家？兇X我呀嘛」，司機反問「我兇你？咁叫兇你呀？」，乘客斥「唔X係兇我呀？吓，我叫你找錢你話我乜X嘢？你找錢唔X係應該呀？」，司機無奈道「你講乜都得啦」。

乘客怒罵「我使X驚你呀？X你老X，我要你找錢天公地道啦，你老X兇X我？」，司機問「我有冇找錢畀你呀？」，乘客指「你有找錢畀我，你揸X住嚟兇X我囉，唔係我會落嚟同你嘈？」，司機回應「你慢慢嚟」，接着雙方均指自己「好得閒」。

乘客拍攝及讀出的士車牌號碼。（fb群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

乘客指「你有找錢畀我，你揸X住嚟兇X我囉」，司機心平氣和道「你慢慢嚟」，接着雙方均指自己「好得閒」。（fb群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

乘客爆粗怒罵司機：的士敗類

乘客未有收起怒火，繼續罵道「我揸X住個45蚊，揸X住個5蚊，你自己跌撚咗關我X事呀？」，司機回應「咁我咪話得囉，自己搵囉」，乘客不滿指「你係咪話我乜X嘢先？男人老狗，講得到做得到」。

司機冷靜問「而家邊個粗口爛舌先？」，乘客指是司機，司機露出驚訝又無奈表情，乘客指司機「撩交打」，司機「我咁叫撩交打呀？」，乘客斥「我而家要俾你X呀？我而家做乘客咋」。司機回應「我都係1個司機嚟啫」，指出已找了1元予乘客，又警告「唔好郁手郁腳呀你」，表示等警員到場。乘客續指司機是「的士敗類」，「你大X把機會上鏡呀你」，司機回應「多謝你」，影片就此完結。

司機問「而家邊個粗口爛舌先？」，乘客指是司機，司機露出驚訝又無奈表情。（fb群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

司機有找回1元 雙雙到警署錄口供

樓主分享與事主的對話截圖，事主指出司機最後有找回1元，「我攞返1蚊之後，佢仲𥇣住我，跟住就話望乜X嘢呀？然後落車去我車門度，我即刻攞手機拍片影相報警」，拍片時間約凌晨1時45分，後續警員到場後登記雙方資料，取走行車記錄儀畫面及錄口供。

乘客斥「我而家要俾你X呀？我而家做乘客咋」。司機回應「我都係1個司機嚟啫」，指出已找了1元予乘客。（fb群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

網民：沒車內對話難判斷

有網民留言批評乘客，「我就係見到片主係咁X人老X」、「沒有車內對話，睇呢段片無法判斷係唔係西司機，只可以表達咗片主一定係西客屎忽鬼」、「唔好以為拍片放上網公審一定啱，大聲粗口唔代表正義」、「又為嗰一個幾毫嘈交，香港真係成功地由投訴之都變成咗戇X之都！」。

有網民就指出，「畀貼士係乘客自願，唔係奉旨，DCX好多當奉旨」、「今日法庭有單因3毫子唔找畀人仲講粗口鬧客被罰了2,000蚊」、「呢單雙黃落車，整多張$450」。

有網民就表示，「最好由上車到落車全程錄影，大家唔好口同鼻拗，究竟係個客西定係個司機西」、「人係互相尊重嘅，如果唔小心跌咗，咪講句唔好意思囉，如果係特登掉錢嘅，X你都合理呀」。

乘客指司機是「的士敗類」，「你大X把機會上鏡呀你」，司機回應「多謝你」，影片就此完結。（fb群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

香港法例：雙黃線停車罰450元扣3分

根據運輸署及香港法例第374章《道路交通條例》，雙黃線全天候禁止停車及停留，若違反規例可罰款450港元及扣3分。