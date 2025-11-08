巴士男脫鞋晾腳！腳掌放港女大腿超驚嚇　全網震驚斥：癲X到咁？

不論是否乘坐公共交通工具，均不應做出有違公德舉動。近日1名女子在網上分享，指自己早前於旺角上車，1人獨自乘坐巴士，不料旁邊的男竟客竟脫鞋，將光脫脫的腳掌放在其大腿近膝蓋位置，幸好女子身穿長褲，未有直接接觸，但也讓樓主直呼「以後都唔夠膽自己一個人搭車」。大批網民看後亦表示非常嘔心，留言怒斥「勁核突，咩料」、「癲X到咁」、「佢做到咁妳幾忍得」。



樓主日前於旺角上車，1人獨自乘坐巴士，不料旁邊的男乘客竟光腳，將腳掌放在其大腿及膝蓋之間。（「threads＠kkkkkkki_k」圖片）

忽遭鄰座乘客除鞋「晾腳」

該女子在Threads上發文，表示日前自己獨自乘坐巴士，於旺角上車，惟坐在身旁的陌生男乘客竟翹起二郎腿，甚至光腳放在其大腿上，令她大感震驚，「突然之間隔籬嗰個將隻腳踏喺我大髀度。以後都唔夠膽自己一個人搭車」。樓主沒有提及最後如何回應對方舉動。

網民斥嘔心：即刻行開啦

帖文一出，大批網民熱議，批評涉事乘客舉動離譜和嘔心，又指樓主應立即離開座位和向該名乘客表達不滿，「唯一嘅感想就係，好彩樓主係着長褲」、「即刻行開啦」、「妳做乜唔即時鬧爛佢？我係妳我高八度鬧佢，等全車人都聽到」、「 咁妳都唔即時彈起？」、「妳學佢咁坐，用妳嘅鞋底掂佢腳底」、「妳又擺隻腳去到嗰邊睇佢點反應！」。

