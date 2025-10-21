不是新聞8分鐘｜疑買facial要退錢 大叔掀混戰｜的士司機大鬧巴士

女生被迫讓座 港男罵爆阿伯

港鐵座位有限，但不應強逼讓座。本港網絡瘋傳1段影片，指港鐵東鐵綫車廂內有阿伯強逼1名坐在普通座位的年輕女生讓座，女生疑被罵哭站在一旁，批評遭「歧視」。阿伯成功獲得座位，最終有男乘客看不過眼，連珠炮發「反擊」阿伯，阿伯則一言不發任由男乘客責罵。

阿婆太嘈不甘捱轟 擲石頭報復

乘搭巴士不應騷擾到其他乘客。有男學生於社交平台發布多段影片，指乘搭九巴往彩德邨時，有阿婆十分嘈吵，他忍無可忍叫對方收聲，詎料阿婆「唔知錯」，反罵他「係咪食屎大？」，下車後更在地上撿起石頭擲他，幸無被擊中。不過阿婆擲石頭後，發生1件事令他覺得十分好笑，直指「抵佢死，惡人有惡報」。

的士司機大鬧巴士被一招KO

「人類總要重複犯錯」？本港網絡瘋傳影片，新蒲崗有的士司機與城巴車長爭執，衝上巴士「大鬧」，詎料城巴車長關門開車離開，的士司機「被困」車廂載走，面露慌張表情，並留下停在單黃線旁的的士，隨時會被「抄牌」。目擊者笑言「呢度唔泊得車㗎，快啲返嚟揸返走你部的士」。

阿叔不滿駕駛差 狂罵兼動手

乘搭巴士切勿騷擾司機駕駛！本港網絡瘋傳影片，指有城巴男乘客不滿司機駕駛技術，於行車期間不斷「爆粗」騷擾司機駕駛，並用手機極近距離拍攝司機挑釁，更一度疑用手打中司機頭部，司機多次阻擋不果，聲言要「報警」，男乘客則回覆「好啊，報警」。不過2人表示報警後，男乘客走回車廂中間，司機則繼續駕駛，直至影片結束。

疑買facial要退錢 大叔街頭掀混戰

旺角當街搶電話兼食「霸王餐」？本港網絡瘋傳影片，指旺角有穿熱褲女子與1名白衣大叔在街頭糾纏，其間熱褲女多次大叫「畀返個電話我！」、「搶電話！黐線㗎！」、隨後有疑似熱褲女同行男女加入與大叔拉扯，演變成「大混戰」，大叔呼叫「救命啊！」，並爆粗「X你老X！」。之後4人分開，互叫報警，女子則指摘大叔「無賴嚟㗎，唔畀錢啊！」，大叔則報警

女遊客大鬧機場：你誰啊！

來香港旅遊，因何事大動肝火？本港網絡瘋傳1段「遊客大鬧赤鱲角機場」影片，指有1對男女遊客在香港赤鱲角機場HK Express（香港快運）登機櫃檯，因事大吵大鬧指罵女職員，其間女子質問女職員「妳是誰啊！」。多名男職員到場處理，女子即向男職員連番咆哮「我動手了嗎？我動手了嗎？」，男子則撿起地上物品安撫女子。

不滿排隊2小時查護照 華翁：不把中國人當人看

一段中國大陸老年男子在意大利機場關口大聲抱怨的影片在社交平台瘋傳。該遊客不滿排隊查驗護照耗時2小時，「待遇跟外國人不一樣」，怒吼對中國人苛刻，認為「歧視中國人」，現場引發其他旅客響應與圍觀。影片迅速引爆網絡討論，網友批評其行為無助通關，又點出護照政策差異。

乘火車被搶位 女生：原來英國人這麼沒品

在英國旅遊如遇到這種人的確會影響心情！有台灣女生於社交平台發布影片，指她一行人到英國乘搭從蘇格蘭到倫敦的火車時，有一家英國人坐了她們的位置，她們論理不果，即使站務人員到場對方仍不讓回座位，當中疑似英國母親更霸氣指「I am not stupid（我才不蠢）！」，而後續舉動更令她們傻眼，直斥「原來英國人這麼沒品。我實在是快氣瘋了，又無處發泄！」。