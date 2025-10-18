巴士行李架當睡床！男子上格躺平翹腳睡覺　網民震驚：長途臥鋪？

繁忙時間，巴士一位難求，但最近社交平台上瘋傳1張在巴士拍攝的照片，顯示1名男子「自製巴士臥鋪」，直接躺在行李架的上層，翹膠的姿勢如置身家中，亦無視是否引來其他乘客側目。照片掀起不少網民討論，直斥其舉動危險，也有人指出照片為舊圖，翻查網上紀錄，該張照片早於2024年10月被上傳至社交平台，當時已引來眾多網民熱議。



本港社交平台最近瘋傳1張在巴士拍攝的照片，顯示1名男子直接躺在行李架上層，當作是巴士臥鋪。（Facebook圖片）

男子躺巴士行李架當「長途臥鋪」

有網民日前於Facebook群組「馬路的事討論區」發文及上傳照片，顯示1名男子平躺在巴士下層行李架的上方，擅自將行李架當床架躺平，而且擺出姿勢看來十分舒適，利用行李架與座位之間的隔板支撐頭部，翹起左腳，旁若無人，讓樓主不禁在文中形容「巴士長途臥鋪」。

網民斥危險：我係司機就唔開車

帖文隨即引來不少網民留言討論，有人批評涉事男子的舉動危險，「架車急停嘅話，個扶手隨時喺佢雙腿中間劈柴，考慮到對公司嘅風險，我係司機就唔開車喇」、「影響行車安全，危害其他乘客安全，可以報警」、「有冇畀足臥鋪車費先？」、「照塞行李上去」、「有冇飛機餐？」。

部份網民則質疑為何車長沒有阻止，「司機真可以視若無睹？炒得啦」、「司機揸緊車未必睇到囉」、「車長揸車唔係乜都睇到，乘客可以和車長講聲」。

揭是「舊圖重溫」

然而，有網民指出該照片為舊圖，而翻查網上資料，同一照片早在2024年10月被上傳至其他Facebook群組，大批網民同樣怒斥相中男乘客自私，認為涉事男子應知道該地方為行李架，但仍然無視規矩佔用空間，「當自己係件貨」、「行李架是放死物的！」。