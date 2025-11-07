訂禁煙房驚聞走廊有煙味！外籍旅客控酒店「殺人未遂」　結局絕了

沒有禁絕二手煙等同想謀殺？1名外籍旅客早前赴台灣，預訂了台北市西門町1間大型酒店，註明要入住禁煙房。惟旅客在入房前，就已經聞到走廊上煙味，他隨即感到身體不適，怒告酒店值班主管沒有顧慮到其「容易過敏」身質，加上在他快要昏倒時沒有提供急救，認為酒店涉嫌3項「殺人未遂」罪名提告。但台北地檢署經了解後，認為酒店已經依法張貼禁煙標誌，無法苛求酒店防範其他人偷偷吸煙，故決定不作起訴。



該名外籍旅客感覺到走廊上飄散刺鼻煙味，認為自己處身於煙味之中。（AI生成圖片）

旅客上樓已感覺到走廊有煙味

台媒於今年11月報道事件，但未有交代該名外籍旅客的性別和國籍，他於2025年8月1日抵達該間酒店，在櫃台辦理完入住手續後，甫上樓就已經感覺到走廊上飄散刺鼻的煙味，他隨即下樓向酒店職員反映情況，強調自己對煙味敏感，而且會有「過敏反應」，預訂時已經註明要禁煙房。

指值班主管涉嫌3項「殺人未遂」罪名

該名旅客認為酒店值班主管安排沒有理會其健康狀況，涉嫌3項「殺人未遂」罪名，當中酒店安排的房間外走廊有煙味是第1項；職員在他下樓反映後，要他陪同上樓入房取回房卡，等同讓他再次暴露在煙味之中，成為第2次指控；後來他呼吸困難即將昏倒，職員卻沒有為他進行急救或召救護車，就是第3次指控。

檢察官留意到酒店內有充足的禁煙標示，不能要求酒店做足禁煙措施後，仍要事前防範其他房客偷偷吸煙，所以不會起訴值班主管。（AI生成圖片）

檢察官不作起訴

檢察官經了解後，確定酒店依照旅客要求提供禁煙房，酒店內有充足的禁煙標示，9月份通過台北市政府的煙害防治檢查。而根據旅客的口供，在他感到不適時，職員曾詢問是否需要幫忙，當日已立即協助取消其所訂房問，安排他轉住其他酒店，加上旅客未能證明自己肺部或其他身體位置因煙味受到損傷，不能要求酒店做足禁煙措施後，仍要事前防範其他房客偷偷吸煙，所以不會起訴值班主管。

（綜合）