中環行人天橋淪垃圾桶！堆積飲料包裝垃圾　網民轟：搞到烏煙瘴氣

黃金周本港有大量旅客入境，各商場與景點都擠滿人群。有港男日前在社交平台發文，指於中環某條行人天橋上，發現原本為輪椅人士而設的升降台，疑被人當成垃圾桶，四周棄置大量垃圾，不少是飲料杯或食品包裝袋，因不滿有關情況而拍照公審，網民亦紛紛留言譴責亂拋垃圾行為，「搞到香港烏煙瘴氣」、「真係好無品」。



中環有行人天橋的輪椅升降台疑被人當垃圾桶，四周棄置大量飲料杯垃圾。（「threads＠issacpcw」圖片）

有港男於10月3日在threads帳號「issacpcw」發帖，套用周星馳主演電影《國產凌凌漆》的經典對白「 呢個表面上係一個風筒，但係呢道有一層白金屬網膜，事實上，佢係一個鬚刨 」，並將其改為「你唔好以為佢係一部傷殘升降台，其實佢係一個垃圾桶」。

輪椅升降台淪垃圾桶 被棄大量飲料杯垃圾

從樓主上傳的照片可見，現場是中環一條通往國際金融中心（ifc ）的行人天橋，設有為傷殘人士而設的輪椅升降台，但金屬平面部份疑被當成垃圾桶，周遭被人棄置大量垃圾，當中包括連鎖餐廳的飲料杯、膠樽、以及鋁罐，地面亦被人棄置疑似食物包裝紙和紙袋，若然有傷殘人士乘坐輪到上址，恐怕未能即時使用該傷健設施。

輪椅升降台周遭被人棄置大量垃圾，包括飲料杯、膠樽、鋁罐，地面亦有疑似食物包裝紙和紙袋。（「threads＠issacpcw」圖片）

網民狠斥亂棄垃圾行為：真係好無品

許多網民紛紛批評亂棄垃圾行為，形容為「垃圾攻港」，「其實搵唔到垃圾桶就袋住（先），袋到搵到垃圾桶為止，even入一入地鐵站都可以搵到啊」、「搞到香港烏煙瘴氣」、「真係好無品」、「傷健設施同垃圾桶都唔識分」，又感激地表示「辛苦晒啲清潔工人」。

建議鬧市設置更多垃圾桶 兼加強執法

有留言質疑於人流多的地方應設置更多垃圾桶，「以前好多垃圾桶，揼晒去邊X度啊？」、「遊客區就放多啲垃圾桶啦，以為呢度係日本呀」，同時希望相關部門可以加強執法，以票控亂棄垃圾人士。

（threads＠issacpcw）