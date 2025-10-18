吸煙的蟑螂？街頭曱甴這樣叼香煙狂奔　網民笑：揼落地罰$3000！

曱甴都吸煙？日前有港男在社交平台分享影片，指在街頭發現有蟑螂在地上亂爬，而牠口中竟然「叼着」1支香煙，他見狀驚訝稱「宜家啲曱甴進化到識得食煙」。網民笑稱「好心你教吓佢唔好做火車頭」、「搵個控煙辦職員開佢告票」、「畀多支煙佢，睇吓佢係咪（壞過）凱婷」，同時驚歎曱甴頑強的生命力，「煙草嘅尼古丁本身就係殺蟲劑」、「咩都食，生命力頑強唔係無道理」。



有港男在街頭發現有蟑螂「叼着」香煙，在地上亂爬的奇趣畫面。（「threads＠felixtse」影片截圖）

蟑螂口叼香煙四圍走 港男驚訝：宜家啲曱甴進化到識得食煙

樓主在threads帳號「felixtse」發布1段影片，驚訝表示「原來宜家啲曱甴進化到識得食煙」。影片所見，1隻蟑螂在磚路上爬行，但離奇的是牠竟然「叼着」1支香煙，而無論牠往那邊方向走，始終「叼着」香煙不放，像是「火車頭（邊走邊吸煙）」般。樓主調侃「但一路行一路食煙始終唔係咁好嘅」。

蟑螂「叼着」1支香煙。（「threads＠felixtse」影片截圖）

蟑螂「叼着」1支香煙。（「threads＠felixtse」影片截圖）

無論蟑螂往那邊方向走，始終「叼着」香煙不放，像是「火車頭」一樣。（「threads＠felixtse」影片截圖）

網民：搵個控煙辦職員開佢告票

帖文惹來網民戲稱，「好心你教吓佢唔好做火車頭」、「一揼落地個下即刻罰佢3,000（元）」、「喂，控煙辦呢？唔做嘢？」、「搵個控煙辦職員開佢告票」、「畀多支煙佢，睇吓佢係咪（壞過）凱婷」、「當意識到轉生成一隻蟑螂，只能先抽根小菸」，又引述麥浚龍演唱的歌曲《借火》一段歌詞，「剛剛要去便利店裡，為著香煙無人點火，湊巧你正走出路上搖搖盪盪」。

曱甴是煙民？ 網民分享路上奇遇

另有網民分享曾經在路上目睹「奇遇」，「佢哋好多都係煙民」、「我呢度有食煙嘅蝸牛」，同時驚歎曱甴頑強的生命力，「隻曱甴都幾大力」、「煙草嘅尼古丁本身就係殺蟲劑，小強咁睇唔開」、「記得之前上網見話曱甴怕菸草味，估唔到已經進化咗」、「咩都食，生命力頑強唔係無道理」、「呀強肺活量都幾驚人」。

有網民亦曾遇蟑螂叼着香煙四圍爬，笑指「佢哋好多都係煙民」。（「threads＠su3n.wh」影片截圖）

有網民亦曾遇蟑螂叼着香煙四圍爬，笑指「佢哋好多都係煙民」。（「threads＠cuthbertting」圖片）

除了蟑螂外，亦有蝸牛如當香煙是食物，放進口中。（「threads＠yztof」影片截圖）

（threads＠felixtse）