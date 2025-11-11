同事1原因打風流工！常請假準時收工　打工仔怨加重工作量反捱轟

打工仔達到財富自由，當然會選擇打「風流工」。台灣1名打工仔在網上表示，有同事一直有長期投資，每個月被動收入已有8萬多新台幣（約2萬港元），故此不介意只拿基本底薪，故此永遠準時上下班、拒絕加班和假日出勤，而且經常依法請假，「真的不太管其他同事方不方便」。



許多網民留言指「現在沒違規、依法請假還要私下被抱怨嗎？應該是要跟公司提出要求請足夠的人吧」、「你才怪吧，自己奴還要別人奴」、「如果你們覺得對整個團隊業務有蠻大影響，應該請主管或老闆去溝通，看協調還是怎麼處理」。



樓主在「Dcard討論區」表示，有1名同事10多歲時已經開始投資，現年30多歲，每月被動收入高達8萬多新台幣（約2萬港元），對方離開之前的公司，轉到樓主工作的民間公司，不介意「薪水真的很低，都是基本底薪」，目的只是繼續令到自己有工作，務求身體健康。

同事經常請假兼準時收工

由於達到財富自由，所以該名同事「永遠都是8點準時打卡，5點準時離開」，不但拒絕加班和假日出勤，而且經常依法請假，包括特別休假、家庭照顧假，病假和事假，「真的不太管其他同事方不方便」。

網民︰跟上級反應工作量大

帖文引來大量網民留言，「說了那麼多，就是羨慕人家可以有選擇的權利嘛」、「你比較有問題唷，你不應該抱怨他不加班，你工作量過大，你是要去跟你的上級反應」、「笑死，他有能力啊，你管嘛」。

