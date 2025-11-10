叫女學生留宿同睡1房！武術教練大肆非禮　淫狼要她保密終被捕

教練理應愛護學生，不應破壞彼此信任。惟馬來西亞1名馬來武術男教練以應付當地運動會選拔賽為由，將1名14歲女學生載到其住所留宿，又要求女學生一起睡在主人房，其後親吻女生下體和胸部，甚至伸入受害人的衣服和褲子內大肆非禮，完事後要求女生切勿向外透露。最終受害人把事件告知父親及報警，涉案教練事後被捕遭扣查。



涉案的武術教練（左）繼續被扣查。（網上圖片）

要求女學生過夜留宿同睡主人房

當地媒體報道，2025年10月7日晚上7時許，涉案44歲教練駕車前往亞羅牙也普羅士邦，接載1名14歲女學生到馬來武術場接受訓練，教練聲稱由於馬運會選拔賽將至，所以其後載女學生到其位於直落垵的住所。女學生信任教練，於是跟隨對方回家。

當晚約11時，訓練終於結束，教練聲稱已經太夜，要求女學生留宿，同睡主人房內，女學生不虞有詐照做。

親吻下體胸部 伸手入衣撫摸

豈料翌日早上約8時，教練突然擁抱女學生，不但親吻其下體及胸部，甚至將手伸入其衣服和褲內，受害人擔心教練對她不利，所以不敢出聲。教練之後要求受害人對事件保密，但事隔多天後，受害人無法承受壓力，因而將事件告知父親，父女其後到警局報案。

14歲的受害人遭武術教練非禮，事後情緒受到困擾。（AI生成圖片）

教練被捕接受扣查

警方經調查後，以涉嫌干犯《2017年兒童性罪行法令》拘捕涉案教練，並引用《刑事程序法典》第117條文，將疑犯帶上法庭，獲得推事批准繼續扣查。

馬來武術屬運動比賽項目 可用於實戰防身

「馬來武術」簡稱「席拉」（Silat），涵蓋多個地方流派，融合戰鬥、舞蹈及宗教精神，其戰鬥技法多元，並重視儀式與禮節。近年除了作為運動比賽項目和表演藝術外，亦廣泛應用於實戰防身，軍警訓練中亦會學習。

（中國報）