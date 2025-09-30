銅鑼灣當街非禮+搶手袋！男抱女拖行10米影片瘋傳　後續震驚全網

銅鑼灣驚現狂徒當街非禮及搶手袋？本港網絡瘋傳1段影片，指銅鑼灣街頭有男子當眾從後緊纏1名穿熱褲女子，雙手分別放在女子手袋位置並捉着女子的手，女子奮力掙扎不果。幸好有多名途人上前制止，女子趁機「脫困」，男子則站在一旁，疑似擺出求情手勢。



事件震驚網民，「好X癲喎！」、「好恐怖」、「一直以為香港是很安全的地方從未想過會發生這種事情」。另有目擊網民透露更恐怖事情，「CXs，我喺旁邊睇咗一陣，望住我笑，心都寒一寒」。



女事主之後在小紅書發文講述經歷，透露事件後續，直指「從來沒想到會在香港被非禮」，又感謝途人幫忙。



本港網絡瘋傳1段影片，指銅鑼灣街頭有男子當眾從後緊纏1名穿熱褲女子，雙手分別放在女子手袋位置並捉着女子的手，女子奮力掙扎。（Threads@marco_c828）

有港男於9月28日（星期日）晚上在社交平台Threads發布影片，留言「銅鑼灣有變態佬大家小心！」。

銅鑼灣女子被當街搶手袋及非禮

影片長54秒，見到當時為夜晚，銅鑼灣百德新街街頭有1名穿紫色上衣、戴眼鏡男子，正從後緊纏1名穿白色熱褲女子。男子憑藉身形優勢，雙手分別放在女子手袋位置並捉着女子的手，女子奮力掙扎但不成功。

銅鑼灣百德新街街頭有1名穿紫色上衣、戴眼鏡男子，從後緊纏1名穿白色熱褲女子。（Threads@marco_c828）

女事主獲途人幫忙終脫困

這時有多名男途人拉男子的手並出聲制止，「先生，放手先」，女子把握機會脫身，男子則筆直站在一旁。女子隨後撥打手機，估計正在報警求助，男子則向出手幫助的男途人擺出雙手合十姿勢，疑似求情。

男子向出手幫助的男途人擺出雙手合十姿勢，疑似求情。（Threads@marco_c828）

女事主透露事件後續：要時刻提高警惕

女事主之後在小紅書以「銅鑼灣百德新街被男子抱着拖行十幾米」為題，發相發文講述事件，透露相關男子已被捕，等候上庭。她憶述當時為9月28日晚上9時30分左右，突然被該陌生男子从背後抱住，「甚至被拖行了十米左右」，直指「從來沒想到會在香港被非禮」，幸好路人出手相助才能脫身，「感謝那位伸手幫忙的陌生人，被嚇到魂飛魄散，沒來得及好好感謝，感謝幫我做證的外國友人，幫我錄下視頻的男仔。很感謝大家的熱心幫助」。

女事主又提醒要時刻提高警惕，「不管在哪個地方，都要時刻留意周邊環境，遇到危險一定要及時呼救、尋求幫助」。

女事主在小紅書講述事件，透露相關男子已被捕，等候上庭。（小紅書）

女事主提醒要時刻提高警惕。（小紅書）

內地網民震驚：一直以為香港是很安全地方

事件驚震香港及內地網民，「好彩有途人幫手呀」、「佢係唔係精神有問題？」、「好X癲喎」、「好恐怖」、「一直以為香港是很安全的地方從未想過會發生這種事情」、「姐妹好勇敢，支持你，希望你能討回公道！」。另有目擊網民透露更恐怖事情，「CXs，我喺旁邊睇咗一陣，見到差佬搜佢身嗰陣望住我笑，心都寒一寒」。