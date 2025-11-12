人妻炫耀解鎖外籍男！她和黑人朋友做多人運動　綠帽夫收裸照崩潰

出軌已經很過份，進行「多人運動」就更加離譜。台灣桃園1名人夫突然收到facebook陌生人私訊，透露指其妻子最近經常約炮，甚至「跟那黑人朋友玩多人運動」，同時傳送相關對話截圖和懷疑女方的裸照，對話內容為疑似妻子在LINE提及「我解鎖外籍」，人夫認出相關資料，相信妻子有外遇，慘戴綠帽的他不但申請離婚，而且將前妻告上法院。前妻否認偷腥，反稱遭到詐騙集團捏造「證據」，但法官拒絕接納被告口供，判處女方需賠償20萬新台幣（約5萬港元）。



人妻炫耀自己和黑人朋友進行「多人運動」。（AI生成圖片）

陌生女舉報人妻︰跟那黑人朋友玩多人運動

台媒於今年11月報道，案件在桃園地院進行審理，提告的男子於2006年12月和1名女子結婚，雙方一直相處融洽。到了2024年11月，人夫突然收到1名陌生女子在facebook的私訊，爆料指其妻子「她最近下班都去找人約炮」、「你還是管好你老婆，非常淫亂」、「她還跟那黑人朋友玩多人運動」、「看你自己的老婆被我男友X？」等，同時傳送1名女子的3張裸照，以及該個LINE帳號暱稱、頭像和對話截圖。

裸照女子外型和妻子吻合

人夫打開截圖畫面，內容是女方向不知名人士提及「我解鎖外籍」、「黑人」、「來自象牙海岸」、「他家裡還有3個室友都黑人啊」等。人夫證實該個帳號暱稱和頭像和妻子帳號一樣，裸照中的女子髮型、襪子，以及連身上黑痣亦和妻子吻合。人夫認定妻子和多名男子發生關係，2025年8月結束近19年婚姻，繼而將前妻告上法院，索償30萬新台幣（約7.5萬港元）。

法官認定被告結婚期間和其他人發生關係，行為侵害前夫的配偶權，判處賠償20萬新台幣（約5萬港元）。（AI生成圖片）

女被告否認出軌

女方在庭上否認出軌，反而辯稱最近同被不知名網友無端謾罵，不排除是詐騙集團謊稱掌握其外遇證據，所以試圖詐騙，甚至騷擾恐嚇前夫，她亦提供被謾罵的訊息，包括「拋夫棄子就算了 ，還拿走錢？」、「象牙海岸的又大又長，我們都知道」 ，連女方同學都收到類似私訊，提及「還搬出來跟我男友上床」等內容。

法官判處賠償20萬新台幣

法官卻認為，相關訊息雖然提到金錢，但對方沒有要求女方或同學將錢匯入指定帳戶，和一般騙案不同，加上該3張裸照的確和女方吻合，認定被告結婚期間和其他人發生關係，行為侵害前夫的配偶權，判處賠償20萬新台幣（約5萬港元），案件仍可上訴。

（綜合）