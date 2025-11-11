搭飛機遇失禁翁！座位和身上有糞便污跡　鄰座乘客聞惡臭逾5小時

機艙是密閉空間，如果有異味惡臭，當然令人難受。美國1名網民表示，早前乘搭飛機由佛羅里達州直飛洛杉磯，需時大約5.5小時，原本以為會一切順利，惟起飛前見到1名行動不便的老翁，要在職員協助下才能登機，並坐在其旁邊。由於樓主坐在靠窗座位，無法要求對方讓位，令他強忍便意長達逾5小時，其間卻聞到不明惡臭。飛機降落後，老翁緩緩起身，樓主才發現對方一早失禁，座位和身上均有糞便污跡，因而散發惡臭。



航空公司事後得知事件，向樓主贈送5,000哩里程作為補償，但樓主直言「其實應該接受心理治療」。其他網民紛紛同情樓主遭遇，「真倒霉，但伯伯都未必想」、「睇字都覺臭」、「有補償好過無」。



樓主發現鄰座老翁一早失禁，座位和身上均有糞便污跡，因而散發惡臭。（AI生成圖片）

鄰座老翁行動不便

樓主在「Reddit討論區」表示，事發於11月3日，乘搭達美航空（Delta Air Lines），由佛羅里達州直飛洛杉磯，預計需時大約5.5小時。當樓主坐到靠窗座位時，還認為「太好了！不用轉機，一路順風」。豈料他見到1名老翁獨自乘搭飛機，由於行動不便，所以需要在職員協助下才能登機，繼而坐在其旁邊，樓主形容「他一坐下，我就知道我完蛋了」。

老翁失禁散發惡臭

即使樓主需要如廁，但他都不好意思要求老翁讓位，被困座位長達5.5小時，其間老翁懷疑散發不明惡臭，令他慨嘆「每次呼吸都像是在賭博」。飛機最終安全降落，老翁慢慢站起身來，樓主才發現「真正的恐怖」，老翁座位和身上均有糞便污跡，正正是惡臭源頭。

航空公司事後得知事件，向樓主贈送5,000哩里程作為補償。（Reddit討論區圖片）

航空公司贈送5000哩里程

樓主最終踉蹌下機，1名空中服務員得知事件，出言安慰「真抱歉讓您遇到這種事」，航空公司就此向他贈送5,000哩里程，樓主形容補償不俗，「但說實話，我覺得我應該接受心理治療，好好洗幾次澡」。

網民︰會有陰影

帖文引來許多網民討論，「會有陰影」、「伯伯都唔想，但好慘」、「航空公司都算有良心，肯補償」。

