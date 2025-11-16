色男撩動人妻︰別人老婆不會讓人失望　綠帽夫截情慾訊息反擊

向已婚人士傳送情慾訊息，隨時成為出軌鐵證。台灣桃園1名人夫控訴，有1名男子自2024年4月起，近乎每天都會透過LINE傳送訊息給其妻子，內容相當露骨，提到「別人老婆、女朋友總是不會讓人失望」等，人夫怒告姦夫索償80萬新台幣（約20萬港元）。法官經審理後，判處男被告需賠償10萬新台幣（約2.5萬港元）。



男子與人妻經常互傳訊息，內容非常曖昧，更提及性愛內容。（AI生成圖片）

經常互傳訊息聊到深夜

台媒於今年11月報道，案件在桃園地院進行審理，該名人夫表示，男被告明知其妻子已婚，仍然由2024年4月起，每天傳送LINE訊息給她，2人經常互傳訊息聊到深夜，內容非常曖昧，話題提及性愛，明顯超越一般朋友交往範圍，侵害到其配偶權，人夫向男方索償80萬新台幣（約20萬港元）。男被告沒有出庭應訊，同時沒有提出抗辯陳述。

人夫見到雙方LINE訊息，決定提告男方。（AI生成圖片）

被告賠償10萬新台幣

法官查看雙方LINE訊息，他們大談性事，男被告邀約「夜晚房間做X」，甚至傳送「別人老婆、女朋友總是不會讓人失望」、「雖然你結婚了，但我對你還是滿上心的」、「脫下來，我身體檢查看看」等訊息。法官指出，男被告沒有應訊，依法等同自認，其行為侵害人夫的配偶權，考慮到雙方職業和資產等因素，最終判處被告賠償10萬新台幣（約2.5萬港元），案件仍可上訴。

（ETtoday新聞雲）