擅轉發妻子露胸照！人夫邀請她閨密做多人運動　刑事民事官司雙輸

向伴侶傳送自拍性感照片，雖然可以增加情趣，但當中亦存在外流風險！台中1名人夫在未經妻子同意下，將妻子身穿透明網狀睡衣、裸露胸部的照片，轉發給妻子的閨密，並邀請她進行「多人運動」，其後妻子知悉事件而提告。案件經過刑事和民訴訟，人夫被裁定「妨害秘密」罪名成立，入獄8個月，而且需要向妻子賠償12萬新台幣（約3萬港元）。



人夫未經妻子同意下，將其身穿透明網狀睡衣、裸露胸部的照片，轉發給妻子的閨密，邀請進行「多人運動」。（AI生成圖片）

擅自轉發私密照遨做多人運動

台媒於今年11月報道，涉事夫妻從事金融保險行業，男方年收接近100萬新台幣（約25萬港），妻子年收200萬新台幣左右（約50萬港元），家境不俗，婚姻美滿。人妻2020年11月透過LINE向丈夫傳送2張身穿透明網狀睡衣、裸露胸部的自拍照。大約2年後，即是2022年4月，丈夫在未得妻子的同意下，擅自將該張私密照片轉發給住在相同社區的女鄰居，訛稱妻子是雙性戀，邀請對方進行「多人運動」。女鄰居感到不安，為求自保，所以保留對話截圖。

閨密透露事件

之後涉事夫妻關係惡化，各向對方發起多宗訴訟，同時女鄰居有其他官司纏身，和人妻漸漸熟絡，甚至無話不談的。去到2024年2月，她們談及各自官司時，女鄰居閨密透露，對方丈夫當年轉發該私密照片，妻子聞言大驚，再次提告丈夫。

人夫入獄8個月，而且需要向妻子賠償12萬新台幣（約3萬港元）。（AI生成圖片）

男被告入獄8個月

案件進行2次審理，男被告一直否認控罪，辯稱當時手機由妻子自由使用，懷疑該張照片是妻子自行傳給閨密，加上妻子曾提及「多人運動」的可能性，所以令他認為閨密「或許是我們可以一起接觸的對象」，同時強調妻子是雙性戀，傳送照片目的可能是主動誘惑進行「多人運劼」。

男被告甚至稱對話紀錄可能遭人偽造，達到誣陷目的。法官沒有接納被告口供，判處有期徒刑8個月，全案定讞。

賠償12萬新台幣

案件後來再有後續，人妻向丈夫提出民事訴訟，索償150萬新台幣（約38.3萬港元），被告仍然堅稱妻子是雙性戀，夫妻曾協議找其他女性進行「多人運動」，但法官指出，妻子曾回覆「我沒有想要」、「我對女生沒感覺吧」，所以再次沒有接納到其說法，考慮到雙方收入，判處被告賠償12萬新台幣（約3萬港元），案件可上訴。

（綜合）