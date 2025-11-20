丈夫辣聊小三︰超想無時無刻吃你　人妻崩潰放生　1原因僅控告她

即使並非捉姦在床，但露骨訊息都能成為伴侶出軌鐵證。台灣新北1名人妻指控丈夫和女性友人發展婚外情，他們不但拍攝親密合照，而且互傳「超想無時無刻吃你」、「我喜歡跟你結合的時候」、「手握緊你那根好粗」等意淫訊息，甚至大聊性事，雙方最終離婚收場。



由於夫婦離婚後達成和解，所以失婚女撤回向前夫的提告，僅「集中火力」怒告小三，索償100萬新台幣（約25萬港元），法官經審理後，判處小三需賠償15萬新台幣（約3.83萬港元）。



人妻在電腦發現時任丈夫和女性友人的LINE對話紀錄和親密合照等，相信對方有不正當男女關係。（AI生成圖片）

電腦儲存多段露骨訊息

台媒於11月報道，案件在新北地院進行審理之後，失婚女表示，和前夫結婚11年，對方於2024年9月突然聲稱臨時要前往公司加班，由於行為怪異，所以她起了疑心，於是徵得對方同意後開啟電腦，以了解是否有人偷腥。結果失婚女在電腦發現時任丈夫和女性友人的LINE對話紀錄、親密合照，以及手寫卡片，讓她大受打擊，決定提告他們各自索償100萬新台幣（約25萬港元）。

雙方離婚收場

涉事夫妻於2025年7月和解離婚，女方因和解內容而撤回對前夫的提告，僅向小三索償100萬新台幣（約25萬港元）。

法官認定女被告和男方是戀人關係。（AI生成圖片）

小三嘗試辯解

小三辯稱，相關合照拍攝時間不詳，無法證明是婚後所為，她和男方只是朋友，強調已婚人士都有交友自由，即使自己曾經道歉，都只是息事寧人而已，沒有承認和人夫偷腥，至於LINE對話紀錄，都只是朋友之間的互動說笑，並非實際發生的事情，原告提出的證據不足以證明雙方發生性關係，況且女方免除男方賠償，理應一併免除其賠償。

雙方訊息︰床上才講

法官查看雙方LINE對話紀錄，發現男方和小三曾經互傳「我愛你」、「床上才講」、「超想無時無刻吃你」、「這張是恩愛完你滿滿滿足的微笑照」、「我喜歡跟你結合的時候」、「手握緊你那根好粗」等曖昧訊息，甚至多次提及性行為的過程，詢問是否需要改進的地方，相信他們以戀人身份進行對話。

小三賠償15萬新台幣

法官認為小三明知男方當時已婚，仍和男方發展出不正當男女關係長達9個月，考慮所有因素後，認為男方和小三各15萬新台幣（約3.83萬港元），由於女方撤回提告男方，所以小三支付自己應繳的金額即可，案件仍可上訴。

（綜合）