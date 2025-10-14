女子跟人夫學書法！垃圾桶遺避孕套師母怒告　法官：無法證曾性交

就算不是正統學校的師生關係，女生與人夫之間亦不應越界！台灣高雄1名成年女子前往人夫老師家中學習書法和繪畫，被指多次趁師母不在家之際，2人上完堂後發生關係，垃圾桶更遺下避孕套，人妻憤怒向2人提告。惟法官審視證據後，認為無法證明2人曾性交，但因有勾手等行為，超出一般朋友的關係，故判他們需賠償10萬新台幣（約2.5萬港元）。



人妻多次在家中垃圾桶發現用過的避孕套，相信丈夫和女學生出軌。（AI生成圖片）

家中垃圾桶多次出現曾使用的避孕套

台媒於今年10月報道，涉事夫妻結婚至今超過30年，到了2025年，人妻多次打掃住所時，都發現垃圾桶有用過的避孕套，懷疑丈夫和女學生出軌，其後又拍下他們勾手等親密行為，繼而將他們雙雙告上法院，索償100萬新台幣（約25萬港元）。

人夫拒認出軌

人夫在庭上辯稱，與女學生在2024年3月認識，2人只是相約散步聊天，2025年搬到左營，當時告知對方前往新家拜訪，人夫順道教對方書法和繪畫，因此2人相約買餸，在妻子不在家時，一起前往新家用膳和進行教學，其間沒有踰矩行為。

至於被拍下有親密舉動，人夫聲稱，女學生面對男性長輩朋友時，都會自然勾手牽手，沒有曖昧或親密的意圖。至於家中的垃圾桶有避孕套，人夫聲稱是在家中自慰後留下，但沒有和女學生發生關係。

法官判處男女被告需賠償10萬新台幣（約2.5萬港元）。（AI生成圖片）

法官認同無法證明男女被告共用避孕套

法官經審理後，認同男被告使用避孕套說法，無法證明他是否和其他人共用避孕套，即使原告申請鑑定避孕套上的DNA，但由於避孕套曾在垃圾桶內，套內套外DNA可能遭到污染，加上取得該個證據已經超過半年，難以認定鑑定結果的正確性，所以沒有必要鑑定。

判處賠償10萬新台幣

雖然原告未能證明男女被告曾發生性關係，但男女被告勾手行為，明顯超出一般朋友的關係，法官考慮到雙方社會地位、經濟條件等因素後，判處男女被告賠償10萬新台幣（約2.5萬港元），案件仍可上訴。

（綜合）