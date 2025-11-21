慶生變性侵！潛水教練擅入房指侵裸睡女學員　自慰射精肚腹遭重判

台灣發生潛水教練性侵女學員案件。台中1名潛水店老闆兼教練，邀請1名女學員在其經營的店內慶生，趁對方不為意之際，翻找其手袋而得知她下榻旅館的資料。女學員慶生後返回旅館，然後裸睡。教練看準時機，向旅館櫃台佯稱忘記攜帶房卡，取得房卡後進入女學員的房間，眼見對方裸睡時色心大起，即使面對女學員掙扎，教練仍然指侵得逞，而且當場自慰射精射在對方肚腹，女學員事後報警怒提告。



案件經過一審和二審後，獸教練同樣被裁定「侵入住宅強制性交」罪名成立，入獄7年10個月。



陳男和受害人一起慶祝生日。（AI生成圖片）

邀請一起慶祝生日

台媒於今年11月報道，涉案陳姓男子在台中經營1間潛水店，同時擔任教練和負責醫療救護工作。陳男在2023年初透過網路認識1名學潛水的女學員，暗裏對她產生好感，得知對方6月生日，所以邀請她當月到其經營的潛水店慶生。

佯稱忘記攜帶旅館房卡 獲發卡入房

陳男趁女學員不注意時，翻找對方手袋，見到她住宿旅館的房卡，因而得知其當日下榻的旅館和房號。慶生約會當日凌晨結束後，女學員自行返回旅館，陳男同日上午8時許到旅館，向職員佯稱忘記攜帶房卡，成功取得房卡順利進入女學員房間。

陳男成功入房，見到女學員當時正在裸睡，不理會對方反抗，不但對她指侵，而且射精到她的肚腹才肯離開。（AI生成圖片）

入房指侵裸睡女學員

女學員當時正在裸睡，見到陳男入房時非常驚訝，陳男訛稱自己送早餐，女學員仍然覺得奇怪，要求陳男離開。惟陳男反而關燈和脫去身上衣物，繼而強壓女學員親吻和上下其手，不理會女學員掙扎，指侵對方得逞，最後射精射在其肚腹才肯離開。受害人事後向朋友透露此事，同時報警提告。

男被告否認罪行

案件一審期間，陳男否認罪行，辯稱當時雙方互動良好，女學員沒有拒絕，陳男更稱自己沒有指侵對方。但受害人指出，案發時，陳男表示已經離婚單身，聲稱「很喜歡你，希望做我女朋友」，但她回應「你這樣是強暴」，但陳男仍然繼續施暴，加上陳男案發前一度使用女學員手機，將她的個人資料傳送到自己手機，女學員事後發現後，傳訊詢問身份，陳男自曝身份，受害人隨即截圖存證。

法官駁回上訴維持原判，陳男入獄7年10個月。（AI生成圖片）

入獄7年10個月

法官認為，陳男擅用女學員手機，推論到陳男未經女學員同意，曾經翻找女學員手機內訂房紀錄，從而入房犯案，考慮到雙方最終達成和解，裁定「侵入住宅強制性交」罪成，判囚7年10個月。

法官駁回上訴

檢方和陳男提出上訴，案件在台中高分院進行審理審結，法官2025年11月13日駁回上訴，維持原判，但案件仍可上訴。

（綜合）