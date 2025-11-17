員工輕生宿舍淪凶宅！樓價暴跌35%　業主索償這3人要賠609萬台幣

單位一旦有人非正常死亡而淪為凶宅，身價很可能大幅貶值！台彎1間保安公司經二房東承租鐵皮屋用作員工宿舍，惟1名男職員卻在宿舍內輕生不治，業主得知事件，找來當地建築師公會鑑定，指鐵皮屋淪為凶宅而降價大約35%，於是向死者父母和保安公司負責人追討損失，法官裁定3人需合共賠償609萬8,400新台幣（約155萬港元）。



周男在涉事鐵皮屋1間套房內輕生不治。（網上影片截圖）

員工宿舍內男保安輕生不治

台媒於今年11月報道，保安公司在2018年以法人名義租下嘉義縣大林鎮1間鐵皮屋，分成多房當作員工宿舍，每間套房月租4,000新台幣（約1,000港元），其中1名年約40歲的周姓男員工在外負債累累，經常有債主到台中總公司生事，公司將周男調到大埔美工業區，但他仍可在員工宿舍待命備勤。事發於2021年11月，周男在房內輕生身亡。

鐵皮屋凶宅市價暴跌35%

王姓業主諮詢當地建築師公會鑑定，認為鐵皮屋淪為「中凶」等級的凶宅，正常交易價格理應是每坪18萬新台幣（約4.5萬港元），價值高達1,742萬4000新台幣（約444萬港元），目前市價大減大約35%，即損失609萬8,400新台幣（約155萬港元），而且要支付修復費用等，業主因而向死者父母和保安公司負責人追討損失。

保安公司負責人認為業主同有過失

龍姓負責人辯稱，沒有和王姓屋主有租賃關係，周男當時下班輕生，不在執行職務期間，加上王男的鐵皮屋明明只是店舖倉庫用途，任何人不得居住，違反《建築法》和《消防法》，王男同有過失。

王姓業主被判可獲609萬8,400新台幣（約155萬港元）賠償。（AI生成圖片）

死者父母主張索償抵銷賠款

周男父母亦稱，王男將店舖倉庫違法隔間成套房出租，不符合消防和建築法規，相信和兒子死亡有因果關係，反而向王男索取150萬新台幣（約38.3萬港元）撫慰金，但可以跟王男的索償抵銷。

法官判處3人賠償609萬8,400新台幣

法官經審理後認為，安公司經龍姓負責人同意承租鐵皮屋作為員工宿舍，周男則受僱於該間公司，承租人對出租人應負損害賠償責任，一般人會忌憚居住使用或無意購買凶宅，的確令到王男有損失，加上周男父母沒有放棄繼承兒子的遺產和債務，周男輕生和倉庫隔間沒有因果關係，所以判處3人賠償609萬8,400新台幣（約155萬港元），但保全公司無須負責，案件仍可上訴。

（綜合）