睇樓見單位「奇怪現象」疑上手急搬遷　保安1句令人心寒憂是凶宅

租樓和買樓一樣，睇樓時都要仔細看。近日有網民發帖稱家人看中某租盤，而她卻留意到屋中某些生活痕跡，懷疑上手住戶「急住搬走」，擔心單位有問題。而大廈保安在聊天更意外爆出「個單位終於租得出去」，更是令她心感不安，但查閱凶宅網卻無記錄。有部份網民就建議她向保安查詢，「畀封利是保安問佢啦」、「問保安再問Deep（深入）啲，他們知道好多嘢」。



有網民發帖稱與家人睇樓，但她卻覺得單位「有啲奇怪」，懷疑上手急於搬走。（AI生成圖片）

該名網民在社交平台Threads發帖，稱最近與家人睇樓看租盤，而家人對某單位甚有興趣更即時落訂。然而，樓主卻留意到單位「有啲奇怪」，指單位廚房內有包已開封的米、雪櫃內有吃剩的梅菜，單位內遺下的生活痕跡、傢具等，質疑上手急於搬走，「仲有其他跡象顯示似乎上一手租戶急住搬走」。他們就此事向地產經紀詢問，對方告知「冇事，只係仔女大咗搬出去」。

保安1句令人心生寒意

然而日前樓主與家人上樓度尺，與保安閑談，保安忽然表示「個單位終於租得出去」，樓主即時感到不安，憂心租到凶宅，但查閱凶宅網卻無記錄。樓主笑言「雖然我係窮鬼，但我都好怕鬼啊，本人特別細膽，比一般人細膽」，並憂心單位情況。

樓主指保安忽然表示「個單位終於租得出去」，故因此感到不安。（《回魂夜》劇照）

網民建議向保安追問

帖文引起網民熱議，有網民建議樓主向保安查詢，「畀封利是保安問佢啦」、「問保安再問Deep啲，他們知道好多嘢，我上一手租客最後去咗邊佢都知道」。另有網民就開解樓主不必過於擔憂，「我嗰層有個單位都係咁，嗰個人退租前一樣嘢都冇拎走，基本上應該淨係拎咗底褲同個人」、「既然你都落咗訂就無謂諗太多嘢，總之你去到個單位冇覺得周身唔舒服就算啦」。

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