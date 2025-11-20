養貓釀家變！貓奴夫婦養大量貓傳惡臭兼咬爛物品　母慘啞忍弟疏遠

飼養貓貓雖說是個人選擇，但切忌影響到其他人。日本1名中年「男貓奴」單身多年，最終成功和1名女子結婚，而新婚妻子同樣愛貓成性，惟住所無法養貓，所以他們搬回夫家，然後飼養多隻貓貓，卻沒有好好照顧，結果家中到處都是抓痕和貓毛，傢俱和地板受到破壞，貓砂盆散發惡臭。該批頑皮貓不但想從後門逃脫，甚至潛入胞弟位於老家內的倉庫，咬爛其兼職販售的服裝，損失達數十萬日元。



母親不好意思斥責長子，只好啞忍家居成貓窩，而有次出外與幼子一家見面，其衣服上的貓毛導致孫兒敏感發作不適，變成無法再見孩兒，只好足不出戶。惟「男貓奴」堅持「貓咪都是家人」，拒絕作出改變，令到胞弟只能暫時疏遠，家庭關係因貓生崩裂。



貓奴夫婦飼養了多隻貓貓，卻沒有好好照顧，結果貓咪四處亂走。（網上圖片）

母親獨自留在老家養老

41歲男子中村裕也（化名）接受日媒訪問，自己有1名45歲兄長智也（化名）和1名妹妹，裕也和妻子育有孩子，一家人住在東京，父親早年過身，母親獨自留在老家養老，一直生活愉快寫意。

搬回老家飼養多貓

由於早年喪父，智也從小備受母親寵愛，即使成年後仍然頻繁蟄居老家，而且單身多年，直至數年前結識1名女子，由於雙方都是「貓奴」，所以一拍即合結婚，但女方於東京的住所不能養貓，所以他們搬回老家，同時飼養多隻貓。

智也和妻子懶理衛生，家中到處都是貓貓，滿是抓痕和貓毛，傢俱和地板受到破壞，貓砂盆散發惡臭。（AI生成圖片）

環境變得非常惡劣

在裕也記憶中，老家雖然老舊，但母親打理得非常整潔，但有次返回老家，驚見「簡直亂得一塌糊塗」，而且狂打噴嚏，家中到處都是貓，滿是抓痕和貓毛，傢俱和地板受到破壞，貓砂盆散發惡臭，該批頑皮貓甚至試圖從後門離家出走。

咬爛商品損失數十萬日元

最令到裕也無法接受的是自己物品同遭損毀，裕也在1間服裝店做兼職採購員，將老家其中1間房間當作辦公室和倉庫，但貓咪潛入房內咬爛商品，導致損失數十萬日元。

裕也的孩子接觸到貓毛，敏感發作雙眼紅腫。（AI生成圖片）

孩子敏感發作雙眼紅腫不適

老家環境變得非惡劣，加上裕也的孩子孩子患有嚴重貓過敏症，裕也無法帶同孩子返老家見母親，唯有在附近和母親見面，但其衣服沾了貓毛，令到孩子雙眼紅腫，需要到醫院接受治理。裕也指母親年紀老邁，無法前往東京探望孫兒，慢慢變得足不出戶。

胞兄堅持︰貓咪都是家人

裕也向胞兄反映不滿，但對方不為所動，反強調「貓咪都是家人」、「你都搬出老家了」、「是你的錯」，裕也唯有諮詢當地動物組織，但日本沒有法律限制私人住宅飼養貓咪的數量，如果存有虐貓或異味，政府可以介入跟進。不幸的是老家後院頗大，所以異味沒有傳到鄰居處，變成僅限於家庭問題。

暫時遠離母親和老家

目前裕也將孩子的健康放在首位，暫時遠離母親和老家，慨嘆「如果強行插手，只會讓雙方關係變得更糟」。

（日刊SPA！）