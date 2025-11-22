22歲青年貪玩表演一口吞全個漢堡　窒息2分鐘送院　結局令人心酸

希臘近日發生一宗罕見意外。1名22歲青年與朋友在餐廳聚餐，突然興之所致在朋友面前表演吞下整個漢堡包，強塞入口後出現窒息的危急情況，立即被送院，消息指他一度停止呼吸長達2分鐘。醫院發現青年因呼吸道阻塞，造成腦部及腎臟等器官受損，情況嚴重，須在深切治療留醫靠呼吸器維持生命。



22歲青年與朋友聚餐時突然心血來潮，一口吞下整個漢堡包而出事。（網上圖片）

綜合外媒報道，意外發生於11月13日，22歲青年在科羅皮鎮的餐廳，與朋友聚餐，突然心血來潮開玩笑，竟一口吞下整個漢堡包。之後他便開始慌張失控，大力用背部撞擊柱子，並在餐廳內奔跑，試圖將口內的食物吐出。青年幾經掙扎仍出現窒息情況，且有2分鐘停止了呼吸，送院後只能靠呼吸器勉強維持生命。

貪玩吞下整個漢堡包 窒息2分鐘送院

希臘公立醫院工作人員聯合會主席米哈利斯表示：「事主的情況非常危急，只有奇蹟才能救他。」米哈利斯又拍「即使他接受了急救，但因大腦缺氧，會對人體的器官造成不可逆轉的傷害」。而醫院醫生協會 前主席帕戈尼亦表示，「事主的大腦、腎臟和所有器官都出現非常嚴重損害」。

青年幾經掙扎未能吐出漢堡，更出現窒息2分鐘的情況，終造成多重器官受損。（AI生成圖片）

警查餐廳閉路電視影片

當地警方正在調查事件，要求向餐廳取得事發當日的閉路電視影片，以確定是否有人慫恿事主進行這危險行為。