連環殺人犯性侵年輕獄友　姦殺兩15歲少女囚終身　申假釋結局曝光

英國80年代發生連環姦殺案，兇手先後強姦及勒死兩名15歲少女，被判入獄28年。他曾獲得假釋但因違反條件而被關起來，2023年再申假釋被拒，他不服提出上訴獲重新審視假釋申請，不過被認定對公眾構成威脅而拒絕釋放。在假釋的文件當中，披露了他在獄中如何成為「富有的老大」，並性侵牢房裡的一名年輕獄友。



假釋委員會公開的文件披露，科林在獄中性侵1名年輕獄友。（網上圖片）

綜合外媒報道，科林（Colin Pitchfork）在1983年和1986年於萊斯特郡犯案，是首位因DNA證據而被定罪的犯人。而近期一次的假釋聽證會上，再次披露科林的犯罪細節，包括他將自己年幼的兒子留在車輛後座睡覺，然後在萊斯特郡納伯勒村（Narborough）強姦正在前往朋友家的15歲少女琳達（Lynda），並用琳達的圍巾將她勒死，再開車回家安然哄兒子入睡。

先後強姦兩名少女再勒死 判囚28年

3年後即1986年，科林在距離琳達遇害地點附近再次犯案，他強姦並殺死道恩（Dawn），法醫在檢查其屍體時描述為「殘忍的性侵犯」，道恩其後也是被勒死，被判處終身監禁，最低刑期為30年，其後獲減刑至28年。

科林於2021年獲得假釋，但不到2個月就因違反假釋條款而被召回。科林於2023年6月再次獲得假釋，但遭當局質疑，在同年12月裁定不得釋放。但他在今年成功推翻了該決定，獲下令進行「全面重審」。上個月假釋委員會小組下裁決，認定他仍然對公眾構成威脅，並拒絕了他的假釋申請。

科林因先後姦殺兩名少女被判終身監禁，其後獲減刑至28年，他申請假釋被拒。（示意圖／gettyImages）

據英國假釋委員會公開的文件顯示，科林利用在獄中工作的酬勞及伴侶寄給他的現金誘騙獄友，他購買大量年輕囚犯的用品違反了監獄規定，文件指出「他（科林）之所以擁有權力，是因為他在獄友當中收入甚豐，還定期收到伴侶寄來的資金，相比其他囚犯，他相當富有」，文件又指「他接近受害者並提供幫助和食堂用品，動機是出於性目的」，文件更披露科林在獄中性侵1名年輕獄友。

承認曾向千名女子暴露下體

科林承認曾向超過1,000名女孩和女性暴露下體，在獄中曾兩度更改姓名，方便出獄後掩飾自己的身分。可是2021年獲假釋後，他被發現常在街上遊蕩，最後因懷疑身穿反光背心假裝清潔工執垃圾，並接近1名年輕女子而被召回獄中。