好心女生代駕車遭性侵！維修師傅稱飲醉求幫忙　入屋慘遭無套硬上

酒醉三分醒，更何況有心扮醉。台灣宜蘭1名汽車修理師傅在「K場」認識1名女子，雙方交換聯絡方法，師傅其後不斷向對方噓寒問暖，令到她降低戒心。翌日師傅以飲酒避免駕車為由，拜託對方幫忙駕駛送他回家，惟抵達住所後，師傅伸出狼爪性侵女子，而且沒有戴安全套，女子事後怒提告。案件法官經審理後，裁定被告「強制性交」罪成，判處5年有期徒刑。



林男指侵完受害人後，要求她入房，先動手猥褻，最終性侵得逞，全程沒有做足安全措施。（AI生成圖片）

暖心舉動令受害人完全放下防備

台媒於今年11月報道，案件在宜蘭地院進行審理，涉案林姓男子是汽車修理師傅，和受害人於2024年4月6日凌晨在羅東鎮的卡啦OK聚會上結識，其互留聯絡方式；當聚會結束後，林男不但關心女方是否到家，當知道對方正在頭痛，林男更貼心地送上止痛藥，而且帶同女方到家中參觀，暖心舉動令她完全放下戒心。

聲稱飲醉要求幫忙接載回家

林男翌日（7日）在宜蘭市1間熱炒店消遣，更與其乾爹飲酒，事後聯絡女方，聲稱自己飲醉，拜訪她到熱炒店代駕，接載他和其乾爹回家，受害人信以為真照做。

法官裁定「強制性交」罪名成立，判處被告5年有期徒刑。（AI生成圖片）

返家指侵猥褻再無套性侵

雙方抵達林男住所，林男不斷軟磨硬泡，央求她上樓飲酒續攤，2人終在客廳沙發飲酒，其間林男起身訛稱如廁，卻突然撲向女子進行指侵。林男之後要求她進入房間，先動手猥褻，最終性侵得逞，全程沒有戴安全套，即使受害人極力拒絕，但林男仍然沒有理會，完事後倒頭入睡，其後再起來載同受害人回家。

被告罪成入獄5年

受害人事後向友人哭訴遭性侵，驗傷報告指出其左大腿和身體其他地方在案發期間受傷，林男之後向受害人道歉，聲稱當時飲醉，並非故意犯案。受害人決定報警提告，案件由檢察官偵查起訴。

男被告事後否認犯案，而且沒有和女方達成和解及進行賠償，法官考慮到所有人口供和驗傷報告，沒有接納到被告說法，裁定「強制性交」罪名成立，判處被告5年有期徒刑，案件仍可上訴。

（綜合）