港鐵「磨柱男」出沒！朝女乘客伸手按壓下體變激凸　網民認出慣犯

搭乘公共交通工具時，切勿做出不雅行為！有港女在社交平台發文，指在港鐵車廂內直擊1名男子疑似用扶手柱「磨下體」，不停用手按壓下體，更疑似出現生理反應，從運動褲可見「激凸」畫面。她氣憤斥責：「試吓咪X喺地鐵對住我扯旗同係咁摸自己條X。」



許多網民批評男子行為核突，「好變態」、「呢啲鹹濕阿叔幾X時消失」，亦有不少留言認出片中人，紛紛指他是「慣犯」，「每隔2至3個月就會喺threads見佢一次，每次都磨緊柱」。



有男子疑用扶手柱磨下體，並不斷用手按壓下體。（「threads＠_tylinggg_」影片截圖）

「磨柱男」現身港鐵荃灣綫車廂？

該女生於11月18日（周二）在threads帳號「_tylinggg_」發帖，指搭乘港鐵荃灣綫列車期間，目睹她正前方有男子疑似用扶手柱「磨下體」，並不斷用手按壓下體位置。她批評男子行為嘔心，「試吓咪X喺地鐵對住我扯旗同係咁摸自己條X」、「我真係生理不適」，提醒女生們搭港鐵時要注意，又考慮以影片作證據報警。

下體緊貼扶手「有所動作」 運動褲見「激凸」畫面

從樓主上傳2段影片所見，1名身穿黑白直間裇衫、白色運動褲、戴上口罩的男子站在車廂走廊中間，將下體緊貼扶手柱，再用左手不斷按壓下體位置，他疑出現生理反應，褲裙位置變「激凸」。他「磨柱」後即匆忙往車廂另一邊離去。

戴口罩男子站在車廂走廊中間，將下體緊貼扶手柱。（「threads＠_tylinggg_」影片截圖）

男子下體緊貼扶手柱，再用左手不斷按壓下體位置。（「threads＠_tylinggg_」影片截圖）

未知他是否發現被樓主偷拍，匆忙往車廂另一邊離去。（「threads＠_tylinggg_」影片截圖）

男子疑出現生理反應，從運動褲清晰可見「激凸」畫面。（「threads＠_tylinggg_」影片截圖）

網民認出男子斥慣犯：呢條友唔係第一次見

許多網民看過影片都認出片中男子，紛紛指他「早有前科」，「old news」、「呢條友唔係第一次見」、「又係佢，每隔2至3個月就會喺threads見佢一次，每次都磨緊柱」、「慣犯嚟，遇過了，佢must（著）呢條褲」、「仲一定係著住呢件衫，懷疑想人認得」、「香港中央圖書館都見過…自此我無再去過嗰度」、「我未撳入嚟已經估到係呢個人，勁黐線」。

網民狠斥男子行為：我係男人都覺得核突

有不少留言因此批評男子行為令人噁心，「呢啲鹹濕阿叔幾X時消失」、「佢真係用手掂，嗰條柱唔要得了」、「好想影住佢，再大嗌有人打飛機啊」、「係咪諗住鐵柱磨成針」、「佢都幾光明正大，隔籬有男人佢都唔驚」、「好變態」、「我係男人，但都覺得好X核突」、「佢（磨）夠未啊？切咗佢算啦不如」。

其實《香港01》過往亦曾報道，有港女於9月份在網上大呻於港鐵遇到變態佬。她指該大叔站在座位中間的走廊位，見到他用布袋掩護下，用下體在扶手上磨擦兼「搲嚟搲去」，並懷疑他在眾人面前「磨柱自慰」至射精，嚇得港女立即下車，並在網上公審。有網民鬧變態「好嘔」、「做乜唔影樣？」，而該大叔打扮和是次片中男子可謂幾乎相同。

過往曾有港女拍到變態男在港鐵車廂內，疑利用扶手自慰。（threads圖片）

港女指大叔「一上車就喺度磨嚟磨去，又搲嚟搲去」，最後更懷疑射精。（threadss@cpoon_218）

有網民亦曾於8月初上載有同樣打扮的「磨柱男」，當時有另一港女乘搭荃灣線時，拍到大叔以下體緊貼扶手柱，並用手按壓下體，令其生殖器輪廓清晰可見，當時他疑出現生理反應，運動褲變得「激凸」，相信皆為同一人。

有網民較早前和朋友遇到同一名大叔，一樣在車廂內對着扶手柱做出不雅舉動。（threads@cpoon_218）

港鐵女乘客拍到有大叔下半身緊貼扶手柱，「用條柱嚟磨佢條Ｘ」。（threads@cpoon_218）

大叔離開時其運動褲變得「激凸」。（threads@cpoon_218）

