東鐵男子疑偷影長髮女乘客　港女生拍片公審　網民：應即場揭發佢

東鐵疑有男子偷影女乘客。有香港女子在網上發影片，拍下有1名戴眼鏡男子在車廂，站在近門口位置，用手機偷影車廂內長髮女乘客，港女認為他的行為不當，決定在網上公審。有網民認為「同意呢啲人要公審」、「有啲吹佢唔脹，唯有小心啲」、「其實好想知有咩好影，想睇啲咩呢究竟，真心好奇」。



樓主拍到戴眼鏡男子在車廂偷影女乘客。（Threads@jenny3217727影片截圖）

四眼男手機疑偷拍女乘客

有港女在Threads上發片，指在東鐵見到「偷拍狂影完一個又影隔籬嗰個女仔」。從影片可見，1名戴眼鏡男子戴着耳機，高舉手機先將鏡頭拉近鏡，再向着站在車廂中間的長髮女乘客，連環拍了兩張照片。樓主因而提醒「女仔人多搭地鐵要小心保護自己，個女性衣着都唔暴露」。

樓主不滿戴眼鏡男子行為，拍下在網上公審。（Threads@jenny3217727影片截圖）

網民：即場大聲揭發佢

不少網民認為「有啲吹佢唔脹，唯有小心啲」、「同意呢啲人要公審」、「認住個四眼X，如果見到打X佢呀，影響我哋啲男仔」、「叫咩？光明正大咁拍？」。有人認為樓主不應只拍片，「點解你唔即場揭發佢啊？你咁樣只會縱容佢再去影其他女仔，你應該即場大聲揭發佢」。

