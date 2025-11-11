港鐵有臥鋪？西鐵男躺平獨霸4人座位　網民怒斥：呢度唔係你屋企

港鐵列車都有臥鋪？在網上有網民轉載相片，1名男子在港鐵西鐵列車車廂內，一人獨佔一整張四人座位，整個人躺平在位子上，單腳撐住另一邊玻璃，雙手伸高放到頭頂，自在得似躺在家中沙發。不少網民認為男子行為阻礙其他乘客，直指「報警啦有屍體發現」、「呢度唔係你屋企」。



樓主轉載網上圖片，有男子躺在4人座位，旁邊有許多乘客沒位坐而站着。（「車cam L（香港群組）」圖片）

有港女在Facebook群組「車cam L（香港群組）」上轉貼1張網上流傳照片，可見1名男子躺在一排4人座位上，雙手伸高放在頭頂，其中1隻腳撐住座位旁玻璃，另1隻腳屈曲晾在上面，動作十分放鬆自在，而附近有多名乘客因沒有位坐而站着。

網民鬧自私：人無恥便無敵

不少網民看過相片後留言，有人形容港鐵有「硬卧」，亦有人直斥「呢度唔係你屋企」、「報警啦有屍體發現」。有人認為該男子沒公德心，「報車長話有人不適暈到，要求下一站派人到站後協助，自然有人幫佢」、「人無恥便無敵」、「最好揾啲水淋醒佢又或者喺佢面前放屁」、「咁都冇人出聲，真定假？」。由於男子行為過於離譜，甚至有人質疑真偽，「AI圖？」。