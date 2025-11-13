大媽港鐵車廂將嬰兒放地上 聞腳丫影片瘋傳 網民鬧：當自己屋企
乘坐交通公具要顧己及人。有大媽在港鐵車廂內，將嬰兒放在近門口位置的地上，自己亦坐在地上，不斷將嬰兒的小腳丫放近嗅聞，與嬰兒玩遊戲，旁若無人。有網民拍下情況在網上發布，影片被瘋傳。不少網民批評大媽「大癲」、「真係當自己屋企咁」。
大媽坐地上 嬰兒同放地上
有港男在Threads上發片，拍下在港鐵車廂內，有大媽坐在地上，將嬰兒放在近門口位置的地上。從影片可見，大媽左右手分別捉住嬰兒兩雙小腳丫，不斷左右輪流貼在自己面上嗅聞，毫不顧及場地及旁人。
網民：真係當自己屋企咁
影片引來不少網民留言，批評大媽離譜，「好唔好食？」、「大癲」、「好污糟」、「呢啲嘢喺屋企做就十分之正常，但係呢度好似係地鐵嚟㗎喎」、「個大媽真係當自己屋企咁」。
（Threads@guesswhoam1haha）
