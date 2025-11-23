北角碼頭大人小孩排隊放生！港男公審：放生L又搞事　網民同鬧爆

不少人相信放生可以積功德，但如果做法不適當，除了可能變成「放死」，更有可能破壞生態環境。有港男子在網上發片，拍到有批人在北角碼頭放生，當中有大人和小孩，而他們將海產倒入「滑梯」運送到海中。不少網民大鬧離譜，「放生=放死，佢適應唔到環境，自己會好快死，佢適應到環境，就係其他原生生物死」。



放生者中有小孩參加。（Threads@tumtumtummy_tommy影片截圖）

他們排隊逐一用小水盤將海產倒入滑梯中放生。（Threads@tumtumtummy_tommy影片截圖）

有人放生比體態較大的海產。（Threads@tumtumtummy_tommy影片截圖）

有港男子在Threads上發布影片，大鬧「班放生L又搞事！」。影片拍到有批男女在北角碼頭的一處放生，當中有大人，亦見有小孩參與，他們輪流將海產用小水盤倒入「滑梯」上，再滑入海中放生，吸引不少雀鳥飛到旁邊等候「開餐」。

大人小孩也放生 網民鬧：放生=放死

不少網民看過影後議論紛紛，有人大鬧離譜，「呢種所謂嘅放生其實極之不人道」、「淡水魚：嘩啲水咁咸嘅；鹹水魚：嘩呢度好污糟喎」、「放生=放死，佢適應唔到環境，自己會好快死，佢適應到環境，就係其他原生生物死」。

吸引鳥兒在旁等候「開餐」。（Threads@tumtumtummy_tommy影片截圖）

有雀鳥飛來海邊等待覓食。（Threads@tumtumtummy_tommy影片截圖）

有網民鬧「放生=放死，佢適應唔到環境，自己會好快死，佢適應到環境，就係其他原生生物死」。（Threads@tumtumtummy_tommy影片截圖）

網民嘲魚檔生意興隆

有人指「生意興隆呀，我話魚檔同主持」、「鳥：Yeah！魚仔放題」、有人笑言「請放心這個是安全放生！下面已經安置好回收網，環保回收，循環再放」。

放生令動物令承受不必要痛苦即屬違法

漁護署近年積極宣傳呼籲市民放生動物前謹慎思量。（FB@漁農自然護理署）

政府並不鼓勵市民放生動物，而漁護署近年積極宣傳呼籲市民放生動物前謹慎思量，並會會派員適時巡查有可能出現放生活動的地點，並進行宣傳和教育工作。

根據《防止殘酷對待動物條例》（第169章），任何人不當地放生動物令動物承受不必要的痛苦即屬違法。一經定罪，最高可被判罰款20萬元及監禁3年。

（Threads@tumtumtummy_tommy）