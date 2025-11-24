照顧者悲歌！一家三口伏屍家中　母親疑殺夫兒再自殺　揭悲慘內情

日本發生照顧者悲歌！有一對年老父母與51歲兒子同住。由於老父患病及無業兒子有身障，父子人都由81歲母親獨力照顧。早前有看護前往探訪時，發現一家三口伏屍屋內，頸有勒痕，現場發現疑似遺書。警方初步認為沒有外人入屋，循謀殺及自殺方向進行調查。



日本傳媒報道，從案發現場的住宅狀況來看，相信涉事家庭沒有經濟困難，戶主有能力入住安老院或護理機構，相信因其他問題而發生悲劇。



宮崎縣一家三口被發現伏屍家中，87歲及81歲夫妻與51歲兒子頸項均有勒痕，送院證實死亡。（影片截圖）

年老父母及中年兒子伏屍家中

綜合日媒報道，事發於11月21日上午9時40分，看護員前往宮崎縣延岡市古城町的事發住宅，發現一家三口倒在家中，完全沒有意識，於是報案將3人送醫。3人最後被確認心肺功能停止而死亡。

警方初步調查判定沒有外人入屋。（影片截圖）

警揭悲慘內情 循謀殺及自殺方向調查

死者分別是87歲的丈夫宮田憲二、81歲的妻子人信子，以及無業兼有身障的51歲兒子一郎。根據警方調查發現，憲二及一郎伏屍在同一房間，分別躺在床上及地下，被蓋上被子。信子則倒臥在一樓與二樓的樓梯間，3人頸上都有發現勒痕，現場找到疑似遺書，現場沒有被入侵痕跡。警方初步判定沒有外人入屋，由於父子均主要由女死者照顧，故不排除女死者殺害丈夫及兒子後再輕生，案件正循謀殺及自殺方向調查。

