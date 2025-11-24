外傭搭小巴去「轉彎station」！司機不懂︰講中文　真相是這地方

外傭來港工作，語言是一大挑戰。網上日前流傳1條影片，顯示有外傭帶同幼主登上96號路線專綫小巴，其間她2次向男司機表示「轉彎station」，意即在該處下車，惟司機誤以為外傭要在麗城花園下車，隨後發現言語不通，慨嘆「唉，你講中文啦，大佬呀，你唔好講英文啦」、「我點識聽英文？」。幼主唯有解釋外傭不懂得中文，但自己同樣不懂路，司機唯有表示將他們載往小巴總站，屆時「搵的士載你哋去」。



其間外傭解釋「I want go Tsuen Wan station. I never take 96.」，原來她想前往荃灣港鐵站，但從來沒有乘搭過96號路線專綫小巴，經過一輪「雞同鴨講」之後，小巴司機終於明白他們目的地，笑言「你講MTR好過」、「MTR 3個字我就識啦」，眾人說說笑笑，氣氛立即變得輕鬆融洽。



大量網民笑言「《功夫》包租公︰阿鬼，你都係講返中文啦」、「林雪︰講英文啦，A餐B餐C餐呀！」、「工人冇電話咩？電話冇翻譯app咩？XX佢老細先啦！」。



外傭帶同幼主登上96號路線專綫小巴，其間她2次向男司機表示「轉彎station」，意即在該處下車 ，但司機聽不懂。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

司機慨嘆「唉，你講中文啦，大佬呀，你唔好講英文啦」、「你講英文，我點識聽英文？」。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

外傭連說︰轉彎station

相關影片在網上流傳，長近2分鐘，明顯經過剪輯和配上字幕，小巴當時正在行駛，其間有外傭2次表示「轉彎station」，相信表達想在該處下車，男司機卻不明白其意思，以為她想在麗城花園下車，於是前往麗城花園，卻發現外傭沒有下車，外傭再說「轉彎station」，司機慨嘆「唉，你講中文啦，大佬呀，你唔好講英文啦」、「你講英文，我點識聽英文？」，再次詢問「去邊先？邊度落呀？」。

司機慨嘆「唉，你講中文啦，大佬呀，你唔好講英文啦」、「你講英文，我點識聽英文？」。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

幼主聞言解釋「佢唔識中文㗎」。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

幼主代解釋︰佢唔識中文㗎

外傭相信和幼主同行，幼主聞言解釋「佢唔識中文㗎」，司機轉問小孩到底想在何處下車，但幼主表示自己「唔識路」，司機無奈指唯有先載他們到小巴總站，到時「搵的士載你哋去」。

司機轉問小孩到底想在何處下車，但幼主表示自己「唔識路」。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

司機無奈指唯有先載他們到小巴總站，到時「搵的士載你哋去」。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

「轉彎station」其實就是荃灣站

外傭其後疑向車上其他乘客解釋狀況，「I don't know. I speak English. I want go Tsuen Wan station. I never take 96.」，原來所謂「轉彎station」其實就是荃灣港鐵站，但外傭沒有乘搭過96號路線專綫小巴，所以不知道行車路線。

外傭解釋「I don't know. I speak English. I want go Tsuen Wan station.」，原來所謂「轉彎station」其實就是荃灣港鐵站。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

外傭解釋「I don't know. I speak English. I want go Tsuen Wan station.」，原來所謂「轉彎station」其實就是荃灣港鐵站。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

小巴司機︰MTR 3個字我就識啦

雙方經了解後，司機終於明白他們目的地，表示「唉，你講MTR好過」、「你講到雞腸咁長」、「MTR 3個字我就識啦」、「拖住細路仔又麻煩喎」，眾人之後說說笑笑，氣氛由最初尷尬變成開心融洽。

司機終於明白他們目的地，表示「唉，你講MTR好過」。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

事件後續有小插曲

但之後有小插曲，有女乘客詢問能否立即下車，司機在安全情況下停車，其間司機再次慨嘆貿然停車非常危險，需要顧及附近有否車輛，「唉，請個私人司機啦，我做你私人司機」。

司機笑言「MTR 3個字我就識啦」。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

網民︰司機冇問題，又冇躁底

影片引來許多網民留言，「司機冇問題，又冇躁底，伯伯算係咁啦」、「個工人姐姐新嚟香港唔識廣東話？」、「好彩最後明白佢哋想去邊」、「嚇死工人姐姐」。

由於司機要即時停車，讓其他乘客下車，令他慨嘆貿然停車非常危險，「唉，請個私人司機啦，我做你私人司機」。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

96號路線小巴可不經麗城花園

根據資料，96號路線專綫小巴由青龍頭前往荃灣，途中經過港鐵屯馬綫荃灣西站，當小巴滿座而沒有乘客要求在麗城花園下車，司機可以毋須駛經麗城花園。

（綜合）