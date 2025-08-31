外傭去「a同e鯨魚王子醫院」！的士司機看英文秒懂　真相是這地方

語言不通經常會弄出笑話！有的士司機在網上群組發帖，指日前接載1名外傭，對方以手機輸入英文以顯示需要前往的地點，而翻譯軟件竟顯示地點是「a同e鯨魚王子醫院」，讓他瞬間「𢲷爆頭」，笑稱「以為自己湊女湊到有幻覺」。



司機其後細看英文字，才得悉原來對方將「Wales（威爾斯）」誤串成「Whale（鯨魚）」，其實外傭是想前往沙田威爾斯親王醫院的急症室（Prince of Wales Hospital A&E）。帖文令一眾網民爆笑，紛紛表示「查理斯三世當年原來係鯨魚」、「鯨魚王子，好X童話Feel」。



有的士司機接載外傭，對方稱去「鯨魚王子醫院」，令他頓時「𢲷爆頭」。（FB「的士司機資訊網 Taxi」圖片）

該的士司機在facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」發帖，指日前在沙田接載1名外傭上車，對方大概是因為語言不通緣故，便將需要前往的地點，提前輸入至手機內的翻譯程式，而她將手機遞給樓主查看時，令他不禁笑稱「以為自己湊女湊到有幻覺」。

外傭稱去「a同e鯨魚王子醫院」 司機揭是這地點

從樓主上傳照片所見，外傭以英文輸入「a and e prince whale hospital」，翻譯軟件顯示的中文則為「a同e鯨魚王子醫院」，正當司機「𢲷爆頭」時，往上方查看外傭英文輸入字眼，驚悉對方錯將「Wales（威爾斯）」打成「Whale（鯨魚）」，終於明白對方想要前往地點其實是沙田威爾斯親王醫院的急症室（Prince of Wales Hospital A&E），故稱「睇一睇英文……哦！」

外傭將「Wales（威爾斯）」打成「Whale（鯨魚）」，翻譯軟件因而顯示出「鯨魚王子醫院」。（FB「的士司機資訊網 Taxi」圖片）

疑語音輸入 網民猜：可能讀音不準確

許多網民都表示不解，「威院點解可以翻譯成鯨魚？」、「好心啦…呢啲醫院名唔好用翻譯」，另有人估計是語音輸入導致出錯，「可能係讀音不準確」、「電話聽到主人講Whale，原來係Wales」。

網民笑瘋：藝術王子洪老師啲friend

有網民不禁笑稱，「佢好畀心機話你知，There there你仲死」、「查理斯三世當年原來係鯨魚」、「鯨魚王子，好X童話Feel」、「藝術王子洪老師啲friend」。

網上有梗圖顯示有男子稱自己是藝術（科）王子洪老師，因中間沒有分格，令人誤以為他自稱藝術王子「洪老師」。（Dcard圖片）

（facebook「的士司機資訊網 Taxi」）