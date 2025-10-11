印傭是富家女！突辭職回鄉結婚　僱主驚揭有樓有地：來港體驗人生

做人不可單看表面！有僱主於網上發文分享家中印傭原來是富家女，指出20多歲印傭突然要求提早完約回印尼結婚，她一家擔心印傭網戀被騙，但聽畢男方如何對待印傭後，她大感驚訝，立即「轉軚」大力支持，「立刻原地結婚啦，好男人嚟」。僱主驚嘆道，「原來佢只是來體驗人生，唔好話樓，人哋已經有農場、咖啡豆園同可可豆田等」。



帖文引來熱議，網民紛紛大呼「佢有錢過你仲要嚟同做你工人，大癲」、「原來姐姐係嚟working holiday」、「嚟做工人體驗人生，果然係有錢女嘅玩意」，有網民指出「好多都係㗎，嗰邊有大屋有地，只不過嗰邊做老師啊其他工種人工偏低3,000（元）左右，所以先想去香港」。



有僱主於網上發文分享家中印傭原來是富家女一事。（《愛回家之開心速遞》劇照）

該僱主於Threads發文表示，她聘請的印傭已在其家中工作了數年，日前突然要求提早完約回印尼結婚，印傭之前曾分享過男方照片，「好靚仔又着機師衫」。她指出，「我姐姐係天真愛笑嘅2X歲女仔，但做嘢似大小姐，我哋好擔心佢網戀俾人呃」。

印傭突辭職回鄉結婚 僱主驚揭是富家女

僱主續說，「點知，佢話個男仔大過佢，由學生期間每個月已經畀3,000蚊佢，如果佢返印尼生仔會加碼到6,000蚊」。僱主非常震驚，直言「我聽完之後即刻叫佢立刻原地結婚啦，好男人嚟」，又驚嘆道「原來佢只是來體驗人生，唔好話樓，人哋已經有農場、咖啡豆園同可可豆田等」。

發文僱主驚嘆道，「原來佢只是來體驗人生，唔好話樓，人哋已經有農場、咖啡豆園同可可豆田等」。（《愛回家之開心速遞》劇照）

網民：好多姐姐係大學生

有網民留言指出，不應看輕外傭，「其實好多姐姐係大學生嚟，尤其係菲律賓，佢哋好有目標，一啲都唔蠢，仲好醒，識計定晒數，喺香港人工係得咁多，所以有部份會做秘撈，默默儲錢，一係就寄錢返家，畀屋企人起屋，一係儲錢移民，一係就揾到筍盤外國佬，嫁過去做少奶奶。有啲仲會繼續進修，甚至返家國創業，真係好堅㗎」。

甚至不少網民分享自家外傭都是有錢人，「之前個姐姐有屋有地有車乜都有，而佢仲喺香港返工嘅原因係佢覺得呢個係神畀佢嘅任務，要佢照顧有需要嘅人！佢真係成個天使咁好人」、「我以前有個印尼姐姐都係，聽講佢係軍官個女，因為早戀，爸爸唔開心，迫佢出嚟體驗人生」。

有網民留言指出，不應看輕外傭，「其實好多姐姐係大學生嚟」。（《愛回家之開心速遞》劇照）

網民分享自家外傭是有錢人

有網民表示，「我以前個工人姐姐都係有錢女嚟，平時買餸都話唔使claim錢cxs，真係多謝佢冇嫌我哋窮。佢有同我哋講，每個月屋企都會寄錢畀佢」，又說「接我放學帶我食M記都唔claim，kinda（有點兒）當我哋屋企係Airbnb，不過做嘢煮嘢都好一流，好好彩依家仲有聯絡」、「貧窮限制咗我哋嘅想像」。

亦有網民指出，「有時真係唔好睇少啲姐姐，我曾經請過1個姐姐，第一日到埗係拎住部iPad mini，當年剛出1年左右，之後英文勁好，IELTS有7分以上，盡心盡力照顧我哋屋企同教仔4年，原來佢一早已經當香港係跳板，會去加拿大做嘢，我哋最後都好唔捨得佢，但都放佢走。6年後嘅今日，佢喺加拿大置業，有一份餐廳經理嘅工作，我都好戥佢開心」。