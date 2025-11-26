貓屍從天而降！白頭海鵰抓不穩　屍體砸爆擋風玻璃　內臟飛濺司機

這意外也太戲劇性！美國北卡羅萊納州1名女子日前如常駕車去上班，其間竟見到1隻白頭海鵰抓着貓屍在天空飛翔，怎料下秒白頭海鵰抓不穩，貓屍瞬間掉落，正好砸中其車頭擋風玻璃。衝力致擋風玻璃砸出1個大洞，貓屍跌在副駕駛座，內臟飛濺到女子身上，女子形容事發當刻聽起來像炸彈爆炸一樣，所幸她並無受傷。



美國北卡羅萊納州發生1宗白頭海鵰抓不穩貓屍獵物，致貓屍砸中1輛汽車車頭擋風玻璃事件。（Melissa Schlarb）

據美媒WLOS報道，北卡羅萊納州28歲女子施拉布（Melissa Schlarb）11月19日早上約8時如常駕車前往銀行上班，其間抬頭見到1隻白頭海鵰在天空飛翔。施拉布說：「我每天早上都會駛過這條路，我以前從沒在這條路見過白頭海鵰，但這次我從遠處就看到，當時我還在想『哇，太神奇了！』」

白頭海鵰丟貓屍 砸爆汽車擋風玻璃

施拉布再仔細察看，發現該隻白頭海鵰竟抓着1具貓屍，施拉布憶述「當時牠距離我的車很近，亦飛得很高」，白頭海鵰迅速靠近時，一時失手沒抓穩貓屍，竟剛好砸中施拉布的車頭擋風玻璃。

事發後施拉布的車內一片狼籍，玻璃碎片散滿一地。（Melissa Schlarb）

事主：聽起來像炸彈爆炸般 內臟濺她全身

施拉布表示，「我看到該隻貓跌在我的副駕駛座上，我全身都是貓的內臟，玻璃碎片也散滿一地，聽起來像炸彈爆炸一樣，那一刻我立即剎車」。

施拉布安全地把車停在路邊，報警並致電公司告知情況，另外亦聯絡拖車公司拖走其私家車，她說不確定保險會否承擔是次意外的費用。

玻璃碎片散滿車內。（Melissa Schlarb）

事主慶幸：偏一點就砸在我臉上

施拉布知悉事件在網上瘋傳，更留意到有網民認為「這是保險詐騙，1隻貓不可能留下這麼大的洞」，施拉布指出「如非我親眼所見，我也不會相信」。

施拉布慶幸貓屍沒有砸在駕駛座，「哪怕貓屍向我這邊偏一點，都可能砸在我的臉上，那就完全會是另一回事，我可能會不在人世了」。

（WLOS）