巴西男子家中睡覺被天降巨牛砸死 揭悲慘身世 家屬質疑醫療失誤
撰文：喬納森
出版：更新：
巴西發生離奇奪命意外。中年男子在家中睡覺時，不幸遭從天而降重達1公噸的牛隻活活砸死，睡在身旁的妻子則逃過一劫。死者母親悲痛表示，兒子在2歲時因患腦膜炎差點喪命，好不容易存活下來，卻遭一頭牛壓死，實在感到冤枉。警方事後對這宗離奇死亡事件展開調查，家屬則不滿因等待醫生檢查耽誤了數小時，認為死者死於醫療失誤。
這宗命案發生於2013年，近日再被外媒報道，因為死因太「離奇」，不時在網上被翻炒。綜合外媒報道，45歲男子索薩（Joao Maria de Souza）在案發晚上正與妻子同睡床上，突然一聲巨響，原來有頭重1公噸的牛隻從屋頂墜下，砸毀屋頂的磚瓦。巨牛正正壓在索薩身上，而身旁的妻子則大難不死。
索薩遭1公噸巨牛砸死
索薩遭重壓致腿部骨折，送往醫院救治，他當時除了腿部受傷，其餘身體狀況十分良好，檢驗發現他因牛隻踩踏出現嚴重內出血，送院第二天因內出血死亡。
家屬認為真正奪走索薩性命的不是那頭牛，而是他等待檢查的漫長等待。他的姐夫當時向傳媒表示：「被牛壓在床上，絕對是你最離奇的死法」，又指「在我看來殺死索薩的不是牛，而是他等待檢查的漫長時間」。
死者母親揭悲慘內情
而索薩的母親瑪麗亞悲痛地表示：「我養育兒子不是為了讓他被一頭倒下的牛砸死的。他在兩歲時差點因腦膜炎而喪命，我靠努力工作給他買藥，而終讓他存活下來，現在他躺在床上卻被牛砸死了，這世上沒有公平可言」。
