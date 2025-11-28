巴西男子家中睡覺被天降巨牛砸死　揭悲慘身世　家屬質疑醫療失誤

巴西發生離奇奪命意外。中年男子在家中睡覺時，不幸遭從天而降重達1公噸的牛隻活活砸死，睡在身旁的妻子則逃過一劫。死者母親悲痛表示，兒子在2歲時因患腦膜炎差點喪命，好不容易存活下來，卻遭一頭牛壓死，實在感到冤枉。警方事後對這宗離奇死亡事件展開調查，家屬則不滿因等待醫生檢查耽誤了數小時，認為死者死於醫療失誤。



索薩遭重1公噸的牛隻從屋頂墜下砸死。（網上圖片）

索薩遭重壓致腿部骨折，數天後出現嚴重內出血並死亡。（網上圖片）

這宗命案發生於2013年，近日再被外媒報道，因為死因太「離奇」，不時在網上被翻炒。綜合外媒報道，45歲男子索薩（Joao Maria de Souza）在案發晚上正與妻子同睡床上，突然一聲巨響，原來有頭重1公噸的牛隻從屋頂墜下，砸毀屋頂的磚瓦。巨牛正正壓在索薩身上，而身旁的妻子則大難不死。

索薩遭1公噸巨牛砸死

索薩遭重壓致腿部骨折，送往醫院救治，他當時除了腿部受傷，其餘身體狀況十分良好，檢驗發現他因牛隻踩踏出現嚴重內出血，送院第二天因內出血死亡。

母親瑪麗亞對兒子遭巨牛砸死感悲痛。（網上圖片）

家屬認為真正奪走索薩性命的不是那頭牛，而是他等待檢查的漫長等待。他的姐夫當時向傳媒表示：「被牛壓在床上，絕對是你最離奇的死法」，又指「在我看來殺死索薩的不是牛，而是他等待檢查的漫長時間」。

死者母親揭悲慘內情

而索薩的母親瑪麗亞悲痛地表示：「我養育兒子不是為了讓他被一頭倒下的牛砸死的。他在兩歲時差點因腦膜炎而喪命，我靠努力工作給他買藥，而終讓他存活下來，現在他躺在床上卻被牛砸死了，這世上沒有公平可言」。