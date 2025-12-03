遭14歲前女友嘲性無能！16歲男散播性愛片　捱告稱「她都曾上載」

情侶再見不是朋友，一旦反目成仇恐會互相傷害。台北1名16歲少年不滿和14歲女友分手後，被對方辱罵「性無能」，他將過去雙方拍攝性愛影片傳送給其他人，女生和母親聲稱身心受到極大壓力，於是怒告男方，索償100萬新台幣（約25萬港元）精神慰撫金。男生和父親辯稱女生都曾經發布過她性交的影片，但法官經審理後，卻認為即使女生上載自己的影片，亦不代表男生同樣可以發布，終判處男生一方需向該母女賠償51萬新台幣（約13萬港元）。



男生不滿遭前女友嘲諷「性無能」。（AI生成圖片）

不滿遭嘲諷「性無能」 發布性愛影片

台媒於今年11月報道，事發於2023年10月，涉案16歲少年和14歲少女交往，經常發生性行為，甚至拍攝性愛影片和裸照。雙方其後分手，男生不滿遭前女友嘲諷「性無能」，遂將雙方過往「愛愛」影片，透過Telegram傳送給其他網友。受害人驚悉事件，通知母親提告。

受害人承受莫大壓力

案件在台北地院進行審理，受害人和母親指出，男被告多次故意不法侵害女方貞操和私隱，加上現今科技發達，相關私密影像遭其他人轉發機會極高，難以完全回收和刪除，受害人永遠承受自己性影像被流傳的風險，承受莫大壓力。

男生將雙方過往「愛愛」影片，透過Telegram傳送給其他網友。（AI生成圖片）

母女索償100萬新台幣

少女的母親更指，自己必須花費更多心力照顧女兒，包括隨時陪伴和輔導，避免女兒心理或兩性關係出現問題。少女母親因腦中風而偏癱，造成行動不便，由於中度殘障，需要24小時看護協助，自身日常生活都難以顧及，精神上同因此事而受到莫大痛苦，要求男生及其父親賠償她們母女，分別30萬新台幣（約7萬港元）和70萬新台幣（約18萬港元）精神慰撫金。

男生一方指出女生曾上載自身性交影片

男生和父親答辯時解釋，由於女生先進行言語攻擊，辱罵男生「性無能」，他才散布相關影片，加上事發後女生同樣透過Telegram帳號發布自身性交影片，認為要求他們支付精神慰撫金並不公平。

性愛片流出後，受害人承受莫大痛苦。（AI生成圖片）

法官判處男生一方共賠51萬新台幣

法官經審理後認為，即使女生上載自己的影片，不代表男生同樣可以散布，加上男生承認當時出於報復心態，散布未成年人士性影像是刑事罪行，不能隨便減輕刑責。根據《刑法》及《兒童及少年性剝削防制條例》，對於少年之間發生性行為、拍攝及散布少年性影像等行為，均有責任程度輕重之分，考慮到雙方經歷、年收入等因素，判處男生及其父親應賠償女生36萬新台幣（約9萬港元）、母親15萬新台幣（約4萬港元），全案仍可上訴。

（綜合）