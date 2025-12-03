東鐵阿伯博懵？企太近令女乘客「周身唔自在」惹爭議　網民估原因

坐交通工具有男乘客靠太近實在令人困擾。有女網民收工坐東鐵回家，站在車廂的門口與座位之間的角落，她將紙袋放在地上，其間有阿伯上車，「直接雙手扶住我身兩邊嘅扶手企喺我面前」，讓她感到十分錯愕及「周身唔自在」，因為車廂內雖然比較迫，但未至於不能行入車廂，最終阿伯也自己行開了。事後她想起，估計阿伯可能想抽水，或者迫她讓出企位。事後有朋友教她扮咳「嚇走」阿伯，並問網民有否妙計提供。



不少網民留言「好嘔，咁埋」、「如果你個情況，又唔肯定佢係咪博蒙，你可以同佢講你要落車，叫佢讓一讓」。



樓主指阿伯企太近令她「好唔自在」。（Threads圖片）

有女網民在Threads上發文，大呻在東鐵遇到不快經歷，放工時間她站在車門與座位間的角落，前面地上放了一個紙袋，「唔記得沙田定火炭就有個阿伯上車，直接雙手扶住我身兩邊嘅扶手企喺我面前」，令她感「好唔自在」。樓主當時戴口罩垂低頭玩手機，「又唔知點開聲好，好在到九龍塘好多人落車，佢行開咗」。樓主認為「阿伯無非係博抽我水，或者令我覺得尷尬離開而佢可以挨喺我企個位」，但她當時真的不知如何反應，「驚推開佢仲畀佢話我虐老」。

女乘客呻遭阿伯企太近 質疑博懵或迫讓位

樓主朋友建議她「大聲咳走佢，我覺得都幾好，尤其係我有口罩要拉低咳，等佢知道我專門咳畀佢睇」，樓主因而請教網民「唔知大家仲有冇咩妙計可以指教？等我做好預備下次唔好成個企咗喺度呀」。

有人認為樓主應要立即出聲，「我會立即大聲同阿伯講你企得太近掂到我」。（AI生成圖片）

不少網民留言「好嘔，咁埋」、「呢個角度真係唔得」。有人認為樓主應要立即出聲、「我會立即大聲同阿伯講你企得太近掂到我，問佢係咪企唔穩需要你挨背個位，要就出聲唔好挨咁埋……仲要扮咳咁間接去回應真係太卑躬屈膝」、「下次見到呢種人大大聲X佢」。

網民建議立即出聲

有網民認為，「會唔會可能佢雙腳無力，要握實兩邊扶手，當然佢咁樣做會令人唔舒服，我都試過類似情況，唔係話對方想博我懵，而係企得太近我過晒我personal space令我唔自在，我呢啲情況通常會行開，如果你個情況又唔肯定佢係咪博懵，你可以同佢講你要落車，叫佢讓一讓」。