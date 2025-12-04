2男性侵醉女！同黨認罪轉任證人　準爸爸囚15年兼打藤拒賠遭打臉

新加坡發生準爸爸和同黨聯手性侵醉女案。1名準爸爸和男同黨跟蹤1名女子大約40分鐘，確定對方醉倒後，伺機送她回家性侵。男同黨事後承認非禮，被判入獄20個月和打藤4下，同時擔任控方證人指證準爸爸強姦受害人。準爸爸被判入獄15年，同時打藤12下，賠償大約1.8萬新加坡元（10萬港元左右），他卻聲稱無力賠償，法官指出被告駕平治豪車和收租維生，下令他必須支付賠償金。



受害人事後患上創傷後壓力症，由於案件發生在其住所，所以她需要搬家。（AI生成圖片）

準爸爸約同黨見面 發現受害人和女友人落單

當地媒體於11月報道，案發2021年1月30日晚上，42歲準爸爸傅津津（譯音），前往藥房為孕妻購買藥油，但藥房人多，他在門口致電36歲男友人李傑，要求在荷蘭村地鐵站C出口見面，再走去停車場取車。

與此同時，33歲受害人和朋友到登布西山一帶的餐廳慶生，眾人隨後到荷蘭村1間酒吧續攤。酒吧打烊後，朋友建議眾人到其中一人住所繼續飲酒，大部份人當時電召車輛前往下一個地方，但受害人與另一名女友人遲遲電召不到車輛，於是走到荷蘭村巴士站。

李男被判入獄20個月，打藤4下，傅男坐牢15年，以及打藤12下。（AI生成圖片）

送回家聯手性侵 同黨承認非禮

傅男和李男一早見到她們不勝酒力，跟蹤她們大約40分鐘，最終上前搭訕，聲稱送她們回家，女友人醉到從巴士站櫈子摔倒，受害人無力反抗，任由他們帶返住所，傅男和李男聯手將她性侵。受害人事後通知母親報警，警方經調查後拘捕他們。

李男在庭上承認非禮，2024年3月被判入獄20個月，打藤4下，擔任控方證人指證傅男強姦受害人。案件在高等法院進行審理，控方指傅男送到受害人回家後，當晚11時50分至翌日凌晨0時10分期間強姦受害人，傅男拒絕認罪。

傅男必須向受害人賠償大約1.8萬新加坡元（10萬港元左右）。（AI生成圖片）

法官判處入獄15年和打藤12下

法官經審理後認為，被告和同黨預謀犯案，不但為彼此壯膽，而且令到受害人倍感害怕，受害人事後患上創傷後壓力症，由於案件發生在受害人家中，所以她需要搬家，可見被告對她造成的傷害。法官11月24日判處被告坐牢15年，以及打藤12下，同時下令被告向受害人賠償大約1.8萬新加坡元（10萬港元左右）。

被告拒絕賠償遭打臉

被告不滿判決，表明會上訴，透過辯方律師聲稱自己剛剛失業，上有老下有小，需要照顧家人，所以無力賠償，檢察官反駁「誰沒有開銷？」，指出被告的公積金仍有存入款項，可見仍有收入。法官也指被告駕駛平治，月薪大約6,600新加坡元（3.8萬港元），而且收房租，沒有證據顯示他沒有經濟能力，下令被告作出賠償。

