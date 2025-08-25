女友坐前面照伸狼爪！淫狼坐後座「照顧」醉閨密　撫胸揉乳摸下體

朋友喝醉酒，理應提供照顧，不應趁人之危！台南1名男子和女友和其閨密等人飲酒聚會，其他人負責開車，女友則坐在車頭乘客位置，男子和醉酒閨密同坐後座。涉案男子趁女友的閨密意識不清，竟然隔衣撫胸揉乳，甚至觸摸下體。男被告「強制猥褻」罪名成立，被判囚10個月，民事方面，台南地院民事庭判處被告賠償15萬新台幣（約3.83萬港元）精神慰撫金。



邱男見到閨密醉酒，趁機猥褻對方。（AI生成圖片）

淫狼趁機坐醉酒閨密旁

台媒於8月報道，案發2023年6月16日晚上，涉案邱姓男子和女友、閨密及其他友人在台南1間餐廳飲酒到凌晨。閨密醉到不省人事，由閨密的女友人前來駕車接送，同時載同邱男、邱男女友、閨密，以及另1名女友人回家。一行人上車後，邱男原本坐在車頭乘客位置，因後來上落車位置調動，邱男趁機下車坐在後座的醉酒閨密旁，女友則坐到駕駛座旁。

受害人︰不要碰我

邱男坐在後座理應「照顧」閨密，卻在女友坐在車頭的情況下，先隔住內衣撫摸閨密右胸，再伸入內衣揉捏乳頭。閨密驚醒後多次表明「不要碰我」，但邱男仍隔住牛仔褲摸對方下體，試圖伸進褲頭不果。

男被告被判囚10個月，以及賠償15萬新台幣（約3.83萬港元）精神慰撫金。（AI生成圖片）

被告入獄10個月

受害人事後告知同行友人和報案，邱男否認猥褻，辯稱只是「搬運粗魯」，原告醉酒記憶並不可靠。案件經一審後，法官根據DNA鑑定結果和證人口供，加上心理報告顯示受害人長期情緒低落、自責和失去安全感，確實受到重大精神痛苦，裁定「強制猥褻」罪名成立，判處被告入獄10個月，被告二審上訴卻遭駁回，全案仍可再上訴至三審。

受害人獲賠償15萬新台幣

民事方面，受害人索償120萬新台幣（約30萬港元），但邱男一直否認有賠償責任，台南地院民事庭考慮到雙方身份和經濟狀況，判處賠償15萬新台幣（約3.83萬港元）精神慰撫金，案件同樣可以上訴。

（綜合）