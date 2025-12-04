3寶媽1腳踏3船！她出軌丈夫好友兼互傳情慾訊息　綠帽男崩潰怒告

妻子連環出軌已經令人傷心，姦夫更是自己好友，簡直難以忍受。台北1名男子和妻子育有3名子女，人夫卻發現妻子同時和2名男子偷腥，其中一人更是自己的好友，綠帽男憤而向2名姦夫索償共200萬新台幣（約50萬港元）。法官經審理後，判處好友賠償30萬新台幣（約7.5萬港元），另一名姦夫賠償15萬新台幣（約3.8萬港元）。



綠帽夫指出，和妻子結婚大約15年，雙方有3名子女。（AI生成圖片）

妻子和丈夫好友出軌 偕陌生男交往

台媒於11月報道，綠帽夫和妻子結婚大約15年，雙方有3名子女，驚悉妻子和自己多年好友2024年曾發生性行為，他們互傳訊息進行親密對話。另外，妻子同年6月和另一名陌生男子交往，雙方多次單獨外出，通訊內容出現「寶貝」、「想你」、「愛你」等親暱字句，綠帽夫於是怒告他們，各自索償100萬新台幣（約25萬港元）。

好友默認偷腥

案件在士林地方法院進行審理，綠帽夫提出證據，包括相關對話紀錄和妻子撰寫的悔過書，好友在庭上沒有自辯，默認和人妻有婚外情。重另一名姦夫沒有出庭應訊，也沒有提出任何聲明或陳述，被視為自認。

綠帽夫驚悉妻子和自己多年好友2024年發生性行為，另外，妻子同年6月和另一名陌生男子交往。（AI生成圖片）

綠帽男獲賠45萬新台幣

法院認為2名被告侵害原告的配偶身份法益，造成其精神痛苦，考慮到眾人學歷、收入及好友關係，加上涉事夫妻仍然維持婚姻，法官認為需要調整賠償金額，好友作出30萬新台幣（約7.5萬港元）賠償，另一名姦夫賠償15萬新台幣（約3.8萬港元），案件仍可上訴。

（綜合）