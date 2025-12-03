偷拍女人內衣褲！變態男獲受害人放生再犯被捕　1句狡辯下場曝光

機會只有一次，再犯就不能姑息。台灣彰化1名男子透過社交媒體，企圖向1名陌生女子請求成為「好友」，其後更偷闖入對方住所旁邊的倉庫，用手機拍攝女子晾掛的內衣褲，當場「斷正」後獲得原諒。豈料男子3年後再次犯案，闖入倉庫拍攝女子和另1名女鄰居的內衣褲，2名受害人今次報警求助。



變態男被捕受審後狡辯照片只是個人觀賞，沒有向外散播，最終被告因「無故侵入他人建築物」罪成，被判處拘役20天，但可易科罰金，並向２名受害人賠償總共8萬新台幣（約2萬港元）。



蕭男2次闖入倉庫，偷拍女性內衣褲。（AI生成圖片）

男子被揭偷拍女性內衣褲

台媒於今年12月報道，案發2024年7月清晨，涉案蕭姓男子未經允許擅自進入1個倉庫，用手機拍攝正晾掛的女性內衣褲，王姓女住戶見狀阻止蕭男離開，同時報警處理。

3年前斷正求饒獲放過 3年後再犯

王女揭發早於2021年，蕭男試圖透過facebook和instagram請求成為「好友」，令到王女感到極度不安和噁心，之後發現蕭男闖入其住所旁邊倉庫，而住戶一直在倉庫晾乾衣物，蕭男被揭偷拍王女的內衣褲。由於當時蕭男年紀尚輕，而且聲稱沒有前科，哀求王女放過，而且保證不再犯案，王女決定給予一次機會，放棄追究。豈料蕭男3年後再度犯案，除了王女的內衣褲之外，今次偷拍另一名施姓女住戶的內衣褲，她們決定報警提告。

2名受害人索償95萬新台幣

２名受害人主張，被告行為導致心理嚴重受創，出現長期憂慮、恐懼等症狀，需要尋求心理醫生協助，同時服用藥物，認為自己私隱和居住自由均受侵害，根據《性騷擾防治法》及《民法》，她們合共索償95萬新台幣左右（約24萬港元），包括醫療費用。

法官裁定被告「無故侵入他人建築物」罪名成立，判處拘役20天，但可易科罰金，同時各向2名女被告賠償4萬新台幣（約1萬港元）。（AI生成圖片）

被告一方否認侵害私隱

被告及其辯護律師辯稱，原告住所旁邊倉庫理應屬於公共空間，被告雖然拍攝對方內衣褲，但沒有侵害其私隱和居住自由，質疑如果她們重視私隱，理應將內衣褲收回屋內。此外，袖告拍攝只供個人觀看，沒有散布或公開相關照片。對於原告提出的診斷證明文件，被告一方認為，其求醫時間和案發相隔個半月，難以證明和案件有關係。

法官判被告拘役20日 共賠8萬新台幣

法院經審理後認為，被告2021及2024年2次犯案，侵害原告的私隱和居住自由，令到原告不安和恐懼，但被告拍攝「物件」，並非拍攝物主本人，不符合《性騷擾防治法》罪成元素。至於原告提出的醫療費用，求醫時間和案發日期相隔較久，焦慮症狀可能來自其他因素，難以認定和案件有直接關係。法官裁定被告「無故侵入他人建築物」罪名成立，判處拘役20日，但可易科罰金，同時各向2名女被告賠償4萬新台幣（約1萬港元）。

（綜合）