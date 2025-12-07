人妻出差提早返家！驚見丈夫帶小三入屋　搜出床戰鐵證怒離婚提告

提早回家想給伴侶驚喜，隨時是為自己帶來驚嚇！台灣新竹1名人妻提早結束出差回家，入屋後驚見丈夫和小三走進家門，浴室內更有用過的安全套，丈夫承認多次帶同小三回家床戰。人妻大怒離婚，並向他們索償100萬新台幣（約25萬港元），男方一度否認曾經和小三發生關係，但大廈閉路電視拍到他們在電梯激吻，法官經審理後，判處他們需賠償60萬新台幣（約15萬港元）。



廖男帶同江女回家。（示意圖／gettyimages）

客房浴室發現1袋用過的安全套

台媒於今年12月報道，涉事男女2022年結婚，2025年6月22日凌晨，王姓女子提早結束出差，從台南返回新竹縣竹北市住所，當時她已經發現家中有異樣，大約5分鐘後，廖姓丈夫帶同1名江姓陌生女子回家，王女繼而在客房浴室發現1袋用過的安全套、衛生紙及江女配戴的變色鏡片，當場質問廖男，對方承認不忠。

4次上門發生關係

王女查看大樓閉路電視，發現他們同年5月10日、11日、31日，以及6月21日4次上門發生關係，事後申請離婚，要求他們賠償100萬新台幣（約25萬港元）。

王女在客房浴室發現1袋用過的安全套。（示意圖／gettyimages）

男女被告被拍到在電梯激吻

案件在新竹地院進行審理，廖男沒有否認帶同江女回家，卻被王女撞見，他聲稱2人透過交友程式認識，最初只是一般聊天，熟識後邀請對方到家中聊天，但沒有發生性行為，廖男更稱，婚姻早有裂痕。至於男女被告在電梯激吻，被閉路電視拍下，他們沒有否認。

共賠60萬新台幣

法官認為，他們行為超出一般男女正常交往範圍，不法侵害原告的配偶權，加上男被告被撞破後承認和江女發生關係，次數大約4至5次，要求原告給予機會，男女被告的確侵害原告配偶權，法官判處他們賠償60萬新台幣（約15萬港元）精神慰撫金。

（綜合）