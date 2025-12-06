少女猜拳輸到脫光！遭2少年輪姦　被告家長二次傷害︰女方有責任

台灣發生少年輪姦少女案。新北1名少女和少年友人飲酒猜拳，她輸到脫光全身衣物，用棉包住全裸身體躺在床上，隨後另1名少年上門，2人聯手壓制少女性侵得逞，受害人父親驚悉事件後報警提告。



案件被揭發後，2名少年被告的家長竟認為女方亦有責任，表示最多各自賠償1萬新台幣（約2,500港元）。法官經審理後，認為2名少年的行為嚴重傷害受害人身心，家長沒有盡到監督義務，判處他們各自賠償50萬新台幣（約12.5萬港元），即合共100萬新台幣（約25萬港元）。



受害人猜拳時輸到脫光衣物，隨後遭2名少年輪姦。（示意圖／gettyimages）

少女猜拳輸到全裸 遭2少年壓制輪流性侵

台媒於今年12月報道，受害人本身認識案中廖姓和楊姓少年，案發於2023年3月27日凌晨，受害人受到廖男邀請前往友人住所飲酒，他們玩起猜拳遊戲，約好輸家需要飲酒或脫去1件衣服。楊男其後受邀上門時，赫見受害人已經輸到脫光所有衣物，僅用棉被包住全裸身體，而且躺在床上，他們遂聯手壓制受害人，繼而輪流將她性侵。

2名少年接受感化教育

受害人父親事後得知事件，陪同女兒到警局報案，案件在少年法院進行審理，廖男和楊男需要接受感化教育。受害人父親另向他們及其家長各自索償100萬新台幣（約25萬港元），合共200萬新台幣（約50萬港元）。

2名少年的家長表示，只能各自拿出1萬新台幣（約2,500港元）賠償金。（示意圖／gettyimages）

家屬二次傷害 認為受害人同有責任

廖男家長辯稱，當晚受害人主動參加脫衣遊戲，並非由其兒子脫衣，雖然兒子做錯，但受害人都有過失，最多只願意拿出1萬新台幣（約2,500港元）達成和解。楊男家長更自稱已經盡了監督責任，只能負擔到1萬新台幣（約2,500港元）賠償金。

2名少年被判合共賠100萬新台幣

法官卻認為，廖男和楊男對受害人的身心造成嚴重傷害，其家長未能舉證證明自己盡到監督義務，理應負上賠償責任，判處廖男和楊男的家長需各自賠償50萬新台幣（約12.5萬港元），受害人一方共獲100萬新台幣（約25萬港元），案件仍可上訴。

（綜合）